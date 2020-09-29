Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada beraatine ve tahliyesine karar verilen ancak başka bir soruşturma kapsamında ‘askeri ve siyasal casusluk’ suçundan halen tutuklu bulunan iş adamı Osman Kavala hakkında ikinci iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: osmankavala.org

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1064 gündür cezaevinde bulunan iş adamı Osman Kavala hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kavala hakkında düzenlenen ikinci iddianame, başsavcılığın onayının ardından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, iddianameyi kabul ederse Kavala önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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İkinci iddianame hazırlanmandan birkaç saat önce ise Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Kavala’nın bireysel başvurusunun görüşülmesini ertelemişti.

Anayasayı ihlal suçundan beraat etmiş, casusluktan tutuklanmıştı

Gezi Parkı odaklı eylemlere ilişkin davada İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yargılanan Kavala’nın, 18 Şubat’ta suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine ve tahliyesine karar verilmişti.

Aynı gün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kavala, bir gün sonra sevk edildiği hakimlikçe ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan tutuklanmıştı.

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Ayrıca Kavala hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından 9 Mart’ta ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçundan tutuklanma kararı verilmişti.

‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan iki yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle 20 Mart’ta tahliyesine karar verilen Kavala, casusluk suçundan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.