Osman Hamdi Bey’in ‘Kuran Okuyan Kız’ına rekor fiyat: Londra’daki açık artırmada 6.3 milyon sterline satıldı

Türk resminin önemli ismi Osman Hamdi Bey’in ‘Kur’an Okuyan Kız’ adlı tablosu önceki gün, Britanya’nın başkenti Londra’da Bonhams Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada 6 milyon 315 bin sterline ( 44 milyon 12 bin lira) satıldı. Bu rakamın sanatçının açık artırmada satılan eserleri için rekor olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Bonhams

Bonhams’ın ’19. Yüzyıl Avrupa, Victoria Dönemi ve İngiliz Empresyonist Sanatı’ başlıklı müzayedesinde satılan tuval üzerine yağlıboya eserde, rahledeki Kuran-ın önünde diz çökmüş genç bir kadın resmediliyor.

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Bonhams’ın 19’uncu yüzyıldan kalma sanat eserlerinden sorumlu uzmanlarından Charles O’Brien, eserin, sanatçının son yıllarda açık artırmaya çıkan en güzel ve değerli tablolarından biri olduğunun altını çizdi.

Osman Hamdi Bey’in 1890’da yaptığı ‘Kuran Tilaveti’ adlı tablo ise 22 Ekim’de yine Londra’da, Sotheby’s Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarılacak. Tablonun 3 ila 5 milyon sterlin (20.9 ila 34.85 milyon lira) arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Osman Hamdi Bey’in ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosu 5 milyon liraya ‘Yeşil Cami Önü’ tablosu ise 13 milyon 509 bin liraya satılmıştı.