Osman Hamdi Bey’in ‘İstanbul Hanımefendisi’ 1.5 milyon avroya satıldı

Türk resim sanatının önemli ismi Osman Hamdi Bey’in (1842-1910) ‘İstanbul Hanımefendisi’ isimli tablosu 1.5 milyon avroya (yaklaşık 9.61 milyon lira) alıcı buldu.

Fotoğraf: Dorotheum Sanat Galerisi

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Dorotheum Sanat Galerisi’nde dün düzenlenen açık artırmada eseri telefonla katılan biri satın aldı. Kimliği açıklanmayan alıcının vergi ve komisyonlar da dahil edildiğinde 1 milyon 770 bin avro (11.34 milyon lira) ödeyeceği açıklandı.

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Sanat Galerisi’nin internet sitesinde 1881 tarihli, tuval üzerine yağlıboya tablonun bu yıl Avusturya’da, bir açık artırmada en yüksek fiyata satılan eser olduğu belirtildi.

Geçen ay Osman Hamdi Bey’in ‘Kuran Okuyan Kız’ adlı tablosu 6 milyon 315 bin sterline ( 44 milyon 12 bin lira) satılmıştı. Bu rakamın sanatçının açık artırmada satılan eserleri için rekor olduğu açıklanmıştı. Osman Hamdi Bey’in ‘Yeşil Camii’de Kuran Dersi‘ adlı eseri de önceki gün 4.64 milyon sterline (35 milyon lira) satılmıştı.