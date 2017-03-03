Osman Gazi’den geçişler tahminin dörtte birinde kaldı

Müteahhit şirkete günde 40 bin araç geçeceği ‘garanti edilen’ Osman Gazi Köprüsü’nden geçişler 12 binde kaldı.

CHP’li Haydar Akar, araç sayısının beklenenin altında kalması nedeniyle yurttaşların cebinden 225 milyon lira çıktığını söyledi.

Şimdi hükümet şirkete ne kadar para ödeyeceğinin hesabını yapıyor.

İstanbul ile İzmir arasını dokuz saatten 3,5 saate indirmesi öngörülen Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun kilit noktalarından Osman Gazi Köprüsü, 30 Haziran 2016’da açıldı. İlk olarak 89 lira belirlenen geçiş ücreti, geçen yılın son günlerinde 65 liraya düşürüldü.

Köprüyü inşa eden şirkete, köprüden her gün 40 bin, aylık 1 milyon 200 bin aracın geçeceği taahhüt edildi.

Geçiş sayısı beklenenin altında

Başbakanlık İletişim Merkezi, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın başvurusu üzerine 24 Şubat’ta köprüden geçiş istatistiklerini açıkladı.

Buna göre köprüden Aralık 2016’da 271 bin 671, Ocak 2017’de 380 bin 814, Şubat 2017’nin ilk 20 gününde ise 288 bin 797 araç geçti.

Halkın cebinden 225 milyon lira çıktı

Günlük 40 bin aracın köprüyü kullanacağının taahhüt edildiğini ancak 12 bin aracın geçtiğini ifade eden CHP’li Haydar Akar, indirime rağmen sayının düşük kaldığını söyledi.

CHP’li vekil, anlaşmanın araç başı 35 dolar artı KDV olarak yapıldığını belirterek, geçiş ücretinin ocak ayında dolar kuruna göre 133 lira olması gerektiğini aktardı.

Akar, şunları kaydetti: “Sözleşme gereği ocak ayında toplam 1 milyon 240 bin araç garantisine rağmen geçen araç sayısı 380 binde kalıyor, yani bu da günlük 40 bin olarak belirlenen araç garantisi sayısının gerisinde kalarak 12 bin araç olması demek. Sonuç olarak devlet ocak ayında geçen araçlar için firmaya (indirim nedeniyle) 25 milyon lira fark öderken, geçmeyen araç için de 114 milyon lira ödeme yapıyor. Şubat ayında da değişen pek fazla bir şey yok. 19 milyon lira geçen araçlar için, 67 milyon lira geçmeyen araçlar için ödeniyor. Toplamda 50 günde 225 milyon lira milletin sırtına bindiriliyor.”

Henüz ödeme yok

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ise şirkete henüz ödeme yapılmadığını belirterek şunları kaydetti: “Sözleşmeye göre Osman Gazi Köprüsü’nün günlük araç garantisi 40 bin otomobil eşdeğer/gün araçtır. Köprü ve otoyoldaki tüm gişelerden elde edilen gelirlerin toplamı, garanti edilen araç sayılarına karşılık hesaplanan gelirden düşük olması halinde, aradaki fark genel bütçeden görevli şirkete ödenecektir. Bugüne kadar görevli şirkete herhangi bir ödeme yapılmamış olup, ödenecek tutar farkının hesaplama çalışmaları devam etmektedir.”