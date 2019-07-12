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Yaramazlara biraz batar!

OSD Başkanı: Vergi indiriminin devamı talebimiz kabul edilmedi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, temmuz başı itibariyle araç satışlarında sona eren ÖTV ve KDV indiriminin uzatılmayacağı bilgisini resmi olarak aldıklarını söyledi.

Otomobil üreticilerini temsil eden OSD tarafından yapılan açıklamaya göre Yenigün, “Vergi indirimlerinin uzatılması veya kademeli olarak düşürülmesi konusunda talepte bulunduk. Ancak bu indirimlerin devam etmeyeceği bilgisini aldık” dedi.

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Yenigün, bu yılın ilk yarısında yüzde 45 gerileyen otomobil ve hafif ticari araç satışlarına atıfta bulunurak, “İç pazarın canlandırılması için kısa ve uzun vadede yeni destekler verilmesi gerektiği konusuna vurgu yapmaya devam edeceğiz” dedi. 

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