Oscarlı yönetmen Luc Besson’a tecavüz suçlaması: Çay içmek için otelde randevulaştık, sonra bayıldım

Adı açıklanmayan ve oyuncu olduğu belirtilen bir kadının, Oscarlı Fransız yönetmen Luc Besson tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Avukatı aracılığıyla bir açıklama yapan Besson ise kadınla zaman zaman görüştüğünü belirtirken, tecavüz iddialarını reddetti.

Sputnik’in, Fransız Europe 1 Radyosu’ndan aktardığına göre 27 yaşındaki genç bir sinema oyuncusu, polise başvurarak Besson tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi ve suç duyurusunda bulundu.

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Polisteki ifadesinde geçen perşembe gecesi Cannes şehrindeki Bristol Hotel’de Besson ile randevulaştığını anlatan genç oyuncu, birlikte çay içtikten sonra bayıldığını, uyandığındaysa kendisini otel odasında bulduğunu söyledi. Kendine geldiğinde Besson tarafından tecavüze uğradığını ve yalnız bırakıldığını iddia eden kadın, otel odasında bir miktar da para bulunca polise gittiğini aktardı.

Dünyanın en önemli yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen 59 yaşındaki Besson, avukatı aracılığıyla kadın oyuncuyu zaman zaman gördüğünü söyledi ancak uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddialarını reddetti.

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Besson’un avukatı, 27 yaşındaki kadın oyuncunun suçlamasını ‘hayal ürünü’ olarak tanımladı. Fransız medyası, Holywood tecavüz iddialarıyla çalkalanırken, Fransız sinema dünyasının sessiz kalmasını eleştirmiş, Fransız oyuncuların da sessizliğini kırması çağrıda bulunmuştu.