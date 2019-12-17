Oscarlı oyuncu Theron: Annem babamı vurdu ve ben bunu konuşmaktan utanmıyorum

Güney Afrikalı-ABD’li oyuncu Charlize Theron, çocukken, annesinin onun gözü önünde babasını vurarak öldürmüş olmasını toplum önünde konuşmaktan utanmadığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

ABD’deki radyo kanalı NPR’a konuşan Oscar ödüllü oyuncu, 15 yaşındayken alkolik babasının eve girip bağırarak onları aradığını, annesinin ve kendisinin bir odaya saklandıklarını anlatarak şöyle devam etti: “Her zamanki gibi yürüyecek hali yoktu. Seslendi, karşılık alamayınca odanın kapısının ardından üç el ateş etti. Mucizevi şekilde annem de ben de yaralanmadık. Annem tehdidi ortadan kaldırmak için tamamen ikimizi savunmak amaçlı olarak ateş etti ve onu vurdu.”

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Annesi Gerda ve babası Charles’la Güney Afrika’nın Johannesburg kenti yakınlarındaki bir çiftlikte büyüdüğünü anlatan Theron, yaşanan bu tür olaylar konuşuldukça başına gelen kişilerin yalnız olmadıklarını anladığının altını çizdi. Ünlü oyuncu, bu nedenle aile içinde yaşadığı şiddeti paylaşmaktan çekinmediğini söyledi.

Babasını ‘hastalıklı’ bir adam olarak niteleyen Theron, öyle bir alkolikle yaşamanın insanı çaresiz bırakan bir durum olduğunu vurguladı.