Oscarlı Müslüman oyuncu Mahershala Ali: Dini inancım gereği seks sahnesinde yer almam

Mahershala Ali kendisine Oscar kazandıran ‘The Curious Case of Benjamin Button’ filminde, seks sahnesinde yer almayı dini inancı gereği reddettiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

1999’da İslam inancını benimseyen oyuncu, 2008 yapımı David Fincher filmindeki Tizzy Weathers rolüyle Oscar alan ilk Müslüman olarak tarihe geçmişti.

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Ali, katıldığı bir podcast programında kendisine yardımcı oyuncu Oscar ödülünü kazandıran rolle ilgili şunları anlattı: “O dönemdeki menajerim aradı ve ‘Mahershala rolü aldın’ dedi. Ben de ‘Yalnız bir şey var… Karakterlerin öpüştüğü bir sahne var ve eğer seks sahnesi varsa rolü oynayamam‘ dedim.”

Ali şöyle devam etti: “Taraji (P. Henson) ve ben öpüşmeye başladık ve kadrajdan çıktı. Ama benim için bu kadarı bile… ‘Tamam ancak bu noktaya kadar gidebilirim’ demiştim. Dini inancıma saygımdan dolayı…”

Ali, Müslümanlığı seçmesiyle ilgili “Fiziksel deneyimimi daha huzurlu hale getiren bir şeye bağlandığımı hissettim” demişti.