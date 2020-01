Oscar’ın habercisi Altın Küre ödülleri sahibini buldu

Her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen ve Oscar’ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Awkwafina

Televizyon ve sinema alanlarında ayrı ayrı dağıtılan ödüller sahiplerini bulurken, “The Farewell” filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Awkwafina, Altın Küre tarihinde bu ödülü kazanan ilk Asyalı oldu.

Reklam

İşte geceden ödülle dönenler:

En İyi Film (Drama): 1917

En İyi Film (Müzikal/Komedi): Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Film (Animasyon): Missing Link

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Joaquin Phoenix, Joker

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Renée Zellweger, Judy

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Taron Egerton, Rocketman

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Awkwafina, The Farewell

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern – Marriage Story

En İyi Yönetmen: Sam Mendes – 1917

En İyi Senaryo: Quentin Tarantino – Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Film Müziği: Hildur Guðnadóttir – Joker

En İyi Yabancı Film: Parasite (Güney Kore)

Televizyon dalında ödüle layık görülenler ise şöyle sıralandı:

Reklam

En İyi TV dizisi (Drama): Succession

En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): Fleabag

En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: Chernobyl

En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Ramy Youssef – Ramy

En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Brian Cox – Succession

En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Olivia Colman – The Crown

En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Russell Crowe – The Loudest Voice

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Michelle Williams – Fosse/Verdon

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Stellan Skarsgard – Chernobyl

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Patricia Arquette – The Act