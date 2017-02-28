Oscar’ın ‘ana teması’ Trump: Bana ve politikaya fazla odaklanınca hata yaptılar

ABD Başkanı Donald Trump, Oscar ödül töreninde ‘En iyi film’ ödülünün sahibinin isminin yanlış okunmasının Hollywood’un ‘kendisine ve politikaya çok fazla odaklanması’ sebebiyle gerçekleştiğini söyledi.

Bu yıl 89’uncusu düzenlenen Oscar ödülleri töreninde sunucu komedyen Jimmy Kimmel ve sahneye çıkanlar organizasyon boyunca ABD Başkanı Donald Trump’ı ti’ye almıştı.

Törene damgasını vuran en büyük olay ise ‘En İyi Film’ ödülü anons edilirken ‘La La Land’in adının okunmasıydı. Ancak ödülün kazananı ‘Moonlight’ idi.

‘Eksik olan bir şeyler vardı’

Breitbart News’a konuşan Trump, ödül töreninin sonunda yapılan hatanın Hollywood’ın ‘obsesifçe politikaya odaklanması’ ve kendisine saldırması yüzünden gerçekleştiğini söyledi.

“Hollywood, kendisine saldırmak yerine gecenin detaylarını doğru anlamaya odaklansaydı sondaki hata gerçekleşmezdi” diyen Trump, yaşananların ‘Hollywood’un cazibesi’ni götürdüğünü savundu.

ABD başkanı şöyle devam etti: “Daha önce Oscar törenlerine katıldım. Bu seferkinde eksik olan bir şeyler vardı ve sonu da üzücüydü.”

Trump, alay konusu oldu

Tören boyunca Trump’ı ti’ye alan sunucu Kimmel, sahneye çıktığı ilk anda, “Şimdi milyonlarca Amerikalı ve bizden nefret eden 225 ülke bu yayını izliyor. Bence efsane bir şey bu” dedi.

İzleyicilerden tanıdıkları siyasetçilere, görüşlerinden bağımsız olarak pozitif ve aklıselim tavsiyelerde bulunmalarını isteyen Kimmel, Trump’ın kampanya sloganına atıfta bulunarak, “Eğer hepimiz bunu yapabilirsek, Amerika’yı yeniden büyük hale getirebiliriz” dedi.

Oscar ödüllerine ilişkin geçen yıllarda dile getirilen ırkçılık tartışmalarını hatırlatan Kimmel, Trump’ı hedef alarak, “’Teşekkürler Başkan Trump’ demek istiyorum. Yani, geçen yıl Oscar’ın ırkçı gibi göründüğü zamanı hatırlıyor musunuz?” diye sordu.

‘Hey, iyi misin?’

İzleyiciler Kimmel’ın bu şakasına kahkahalarla gülerken, Trump’ın oyuncu Meryl Steep için “Hollywood’da gereksiz yere en abartılmış aktrislerden biri” demesi de gündeme geldi.

Tören boyunca en dikkat çekici olay ise, sunucu Kimmel’ın canlı yayında Trump’a “Hey @realDonaldTrump. İyi misin?” diye tweet atması oldu.

Beyaz Saray’daki basın toplantısına bazı medya kuruluşlarının muhabirlerinin alınmamasını da es geçmeyen Kimmel, “CNN ve New York Times muhabirlerinin dışarı çıkmasını istiyorum. Uydurma haberlere tahammülümüz yok. Sahte esmerleri seviyoruz ama” dedi.