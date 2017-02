Oscar’da ‘La La Land’e altı ödül: En İyi Film ‘Moonlight’

Bu yıl 89’uncusu gerçekleşen Oscar ödüllerinde ‘La La Land’ damgasını vurdu.

Hollywood’daki Dolby Theatre’da gerçekleşen törenle sahiplerini bulan ödül töreninde en çok dalda aday gösterilen yönetmen Damien Chazelle’in ‘La La Land’ filmi altı ödül alırken, ilk kez Harry Potter dünyasını anlatan bir film (‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’) ödül sahibi oldu.

Törene damgasını vuran en büyük olay ise En İyi Film ödülü anons edilirken ‘La La Land’in adının okunmasıydı. Ancak ödülün kazanını ‘Moonlight.’

WATCH: Moment where crew/cast of ‘La La Land’ realizes a mistake had been made and ‘Moonlight’ actually won Best Picture. #Oscars pic.twitter.com/WCCopwsJ66 — Good Morning America (@GMA) 27 February 2017

ABD Başkanı Donald Trump’ın vize kısıtlaması sebebiyle törene katılamayan Ashgar Farhadi ise ‘The Salesman’ filmiyle ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ ödülünün sahibi oldu. Farhadi, törene mesaj gönderdi.

Öte yandan ‘Moonlight’taki performansıyla Mahershala Ali, Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu.

Törene oyuncuların ABD Başkanı Donald Trump’a yönelttiği eleştiriler de damgasını vurdu. Törenin sunucusu Jimmy Kimmel, ödülleri anons ederken sıklıkla Trump’ı ti’ye aldı.

Ödül listesi şöyle:

En İyi Film: Moonlight

En İyi Yönetmen: La La Land

En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone (La La Land)

En İyi Sinematografi: La La Land

En İyi Orijinal Film Müziği: La La Land

En İyi Şarkı: ‘City of Stars’ (La La Land)

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: La La Land

En İyi Erkek Oyuncu: Casey Affleck (Manchester By The Sea)

En İyi Özgün Senaryo: Manchester By The Sea

En İyi Uyarlama Senaryo: Moonlight

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis (Fences)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali (Moonlight)

Yabancı Dilde En İyi Film: The Salesman

En İyi Belgesel: O.J. Made in America

En İyi Kısa Belgesel: The White Helmets

En iyi Film Kurgusu: Hacksaw Ridge

En İyi Görsel Efekt: The Jungle Book

En İyi Animasyon: Zootopia

En İyi Kısa Animasyon: Piper

En İyi Ses Kurgusu: Arrival

En İyi Ses Miksajı: Hacksaw Ridge

En İyi Kostüm: Fantastic Beasts and Where to Find Them

En İyi Makyaj: Suicide Squad