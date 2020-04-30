Oscar’da ‘corona’ önlemleri: İnternetten yayınlanan filmler de aday olabilecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle Oscar Ödülleri’ne internet üzerinen yayınlanan fakat sinema salonlarında gösterime girmemiş filmler de aday olabilecek.

Fotoğraf: Reuters

Sinema salonlarının salgın nedeniyle kapalı olması, filmlerin gösterime girmesini imkansız hale getirdi.

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ABD Sahne Sanatları ve Bilimleri Akademisi, bu sene 93’üncüsü verilecek Oscar Ödülleri’ne Netflix gibi platformlarda yayınlanan fakat sinema salonlarında salgından ötürü gösterime giremeyen filmlerin de aday gösterilebileceğini açıkladı.

Normal şartlarda filmlerin Oscar adayı olabilmesi için en az bir hafta boyunca ABD’nin Los Angeles şehrindeki sinemalarda gösterimde olması gerekiyor.

‘Geçici istisna’

Akademi Başkanı David Rubin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Akademi, filmlerin büyüsünün ancak sinema salonlarında izlendiğinde deneyimlenebildiğine inanıyor. Bu konudaki duruşumuz değişmedi. Fakat trajik Covid-19 salgını, aday seçim kurallarımızda bu geçici istisnayı yapmayı zorunlu kılmaktadır.”