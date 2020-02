Oscar’da bir ilk: Korece ‘Parazit’ en iyi film seçildi

Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho’nun imzasını taşıyan ‘Parazit’ (Parasite) filmi, bu yıl ABD Sahne Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin 92’nci kez verdiği Oscarlarda en iyi film dalında ödülün sahibi oldu. Korece olan film, Oscar tarihine, İngilizce olmayan ancak bu dalda ödülü alan ilk uluslarası yapım olarak adını yazdırdı.

Hayatları kesişen yoksul ve zengin iki ailenin hikayesin üzerinden sınıf farkına odaklanan film, ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen törende, ayrıca, en iyi yönetmen, en iyi uluslararası film ve en iyi orijinal senaryo dallarında da ödüle layık görüldü.

Parazit’in dört ödül aldığı törende, en iyi erkek oyuncu ‘Joker’daki performansıyla Joaquin Phoenix, en iyi kadın oyuncu ‘Judy’ filmindeki ABD’li oyuncu ve şarkıcı Judy Garland’ı (1922-1969) canlandıran Renee Zellweger (üstte) seçildi. Zellweger, “1950 ve 1960’larda aday gösterilen Garland Oscar kazanmadı. Ben eminim ki bu Oscar’la onun başarısı da kutlanıyor” dedi.

‘Evlilik Hikayesi’ (Marriage Story) filminde bir boşanma avukatını oynayan ABD’li oyuncu Laura Dern en iyi yardımcı kadın oyuncu, deneyimli oyuncu Brad Pitt (üstte) ise ‘Bir Zamanlar Hollywood’da’ (Once Upon a Time in Hollywood) filminde canlandırdığı Cliff Booth karakteriyle en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscarıyla törenden ayrıldı. ’12 Yıllık Esaret’ filmiyle yapımcı olarak Oscar kazanan Pitt, oyunculuk dalında ilk Oscar’ını kazandı.

Pitt, ‘siyasete girdi’

Ödülünü almak için sahneye çıktığında ‘siyasete giren’ Pitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın azil sürecini, şahitlik yapanların aleyhine oy kullanan Cumhuriyetçi senatörleri eleştirdi.

1917’ye üç Oscar

Britanyalı Sam Mendes’in yönettiği, Birinci Dünya Savaşı’nda geçen ‘1917’ filmi üç Oscar kazandı. Film, en iyi görsel efekt, ses miksajı ve sinematografi (görüntü yöntemenliği) dallarında Oscar’a layık görüldü.

Britanyalı şarkıcı Elton John’un yaşam öyküsünü anlatan ‘Rocketman’ için John, ve Bernie Taupin tarafından bestelenen ‘(I’m Gonna) Love Me Again’ en iyi orijinal şarkı dalında ödül aldı.

Obama çiftinin yapımcılığını üstlendiği belgesele ödül

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’nın kurduğu yapım şirketi Higher Ground’ tarafından dijital yayın platformu Netflix için hazırlanan ‘American Factory’ en iyi belgesel Oscar’ının sahibi oldu.

‘Toy Story 4‘ en iyi animasyon film ödülünü, ‘Küçük Kadınlar’ın (Little Women) kostümlerini tasarlayan Jacqueline Durran ise en iyi kostüm tasarımcısı ödülünü aldı.