Oscar ödülleri sahiplerini buldu: En iyi film Green Book

Amerikan sinemasının en prestijli ödülü sayılan Oscar ödülleri, Los Angeles’ta veridi.
İşte 91’inci Oscar ödüllerini kazananlar:
En iyi film: Green Book
En iyi yönetmen: Alfonso Cuaron (Roma)
En iyi erkek oyuncu: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)
En iyi kadın oyuncu: Olivia Colman (The Favourite)
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Mahershala Ali
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Regina King (If Beale Street Could Talk)
En iyi özgün senaryo: Green Book
En iyi uyarlama senaryo: BlacKkkKlansman
En iyi orijinal şarkı: Shallow
En iyi kurgu: Bohemian Rhapsody
En iyi kısa animasyon: Bao
En iyi görsel efekt: First Man
En iyi orijinal müzik: Black Panther
Yabancı dilde en iyi film: Roma
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Regina King “If Beale Street Could Talk”
En iyi uzun metraj belgesel: Free Solo,” Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi
En iyi kısa belgesel: Period. End of Sentence
En iyi saç ve makyaj: Vice
En iyi yapım tasarımı: Black Panther (Hannah Beachler)
En iyi sinematografi: Roma
En iyi kostüm tasarımı: Black Panther (Ruth E. Carter)
Ses kurgu: “Bohemian Rhapsody,” John Warhurst
Ses miksajı: “Bohemian Rhapsody,”
En iyi uzun metraj belgesel: Spider Man: Into the Spider- Verse