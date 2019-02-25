Diken

Yaramazlara biraz batar!

Oscar ödülleri sahiplerini buldu: En iyi film Green Book

Amerikan sinemasının en prestijli ödülü sayılan Oscar ödülleri, Los Angeles’ta veridi.

İşte 91’inci Oscar ödüllerini kazananlar:

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Rami Malek. Fotoğraf: Reuters

En iyi film: Green Book

En iyi yönetmen: Alfonso Cuaron (Roma)

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En iyi erkek oyuncu: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

En iyi kadın oyuncu: Olivia Colman (The Favourite)

Olivia Colman


En iyi yardımcı erkek oyuncu: Mahershala Ali

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Regina King (If Beale Street Could Talk)

En iyi özgün senaryo: Green Book 

En iyi uyarlama senaryo: BlacKkkKlansman

En iyi orijinal şarkı: Shallow 

En iyi kurgu: Bohemian Rhapsody

En iyi kısa animasyon: Bao

En iyi görsel efekt: First Man

En iyi orijinal müzik: Black Panther 

Yabancı dilde en iyi film: Roma  

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Regina King  “If Beale Street Could Talk” 

En iyi uzun metraj belgesel: Free Solo,” Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi 

En iyi kısa belgesel: Period. End of Sentence

En iyi saç ve makyaj: Vice 

En iyi yapım tasarımı: Black Panther (Hannah Beachler)

En iyi sinematografi: Roma

En iyi kostüm tasarımı: Black Panther (Ruth E. Carter)

Ses kurgu: “Bohemian Rhapsody,” John Warhurst

Ses miksajı: “Bohemian Rhapsody,”

 En iyi uzun metraj belgesel: Spider Man: Into the Spider- Verse 

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