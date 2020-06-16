Oscar ödülleri gecesi ‘corona’ nedeniyle ertelendi

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin verildiği Oscar gecesinin, ABD’de halen devam eden Covid-19 salgını nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Ödül gecesini organize eden Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin açıklamasında, 28 Şubat 2021’de düzenlenmesi planlanan 93. Oscar ödülleri gecesinin Covid-19 sebebiyle 25 Nisan 2021’e ertelendiği belirtildi.

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Açıklamada, “Ödül tarihini uzatmakla, film yapımcılarına, filmlerini bitirip gösterime sokmaları için gerekli esnekliği sağladığımızı ümit ediyoruz” dendi.

Genellikle yıl sonuna kadar yapılan Oscar’a aday gösterilecek filmler için başvuru tarihinin de 28 Şubat 2021’e kadar uzatıldığı kaydedildi.

ABD’de mart başından beri etkili olan salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde film ve televizyon sektöründe üretim durmuştu.

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Oscar ödülleri gecesi en son 1981 yılında, dönemin ABD başkanı Ronald Reagan’a yönelik suikast girişimi nedeniyle 24 saat ertelenmişti.