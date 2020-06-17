‘OSB’lerde elektrik tüketimi arttı’ diyen bakan: 13 kentte antikor testi yapılacak

Temelde hayatta kalma mücadelesine dönüşen ‘corona’ sonrası dünyada yeterince ışık tutulmasa da insanların mücadele ettiği en önemli sorunlardan biri yalnızlık. Sosyal hayatın durduğu yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanlar yalnızlığını yapay zekalı sohbet arkadaşlarıyla paylaşıyor.