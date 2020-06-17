‘OSB’lerde elektrik tüketimi arttı’ diyen bakan: 13 kentte antikor testi yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 13 kentteki sanayi tesislerine antikor testi yapılacağını açıkladı.
Ekonominin mayıstan itibaren ‘dipten dönüş’ sinyalleri verdiğini belirten Varank, haziran ayında reel sektördeki canlanmanın hız kazandığını dile getirdi.
Bakan, haziran ayının ilk yarısında organize sanayi bölgelerindeki elektrik tüketiminin, mayısa göre yüzde 31 arttığını söyledi.
Varak, 13 kentte test yapılacağını belirterek şöyle devam etti: “İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri’de antikor testleri yapılacak.”