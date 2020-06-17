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Yaramazlara biraz batar!

‘OSB’lerde elektrik tüketimi arttı’ diyen bakan: 13 kentte antikor testi yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 13 kentteki sanayi tesislerine antikor testi yapılacağını açıkladı.

Fotoğraf: payasosb.com

Ekonominin mayıstan itibaren ‘dipten dönüş’ sinyalleri verdiğini belirten Varank, haziran ayında reel sektördeki canlanmanın hız kazandığını dile getirdi.

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Bakan, haziran ayının ilk yarısında organize sanayi bölgelerindeki elektrik tüketiminin, mayısa göre yüzde 31 arttığını söyledi.

Varak, 13 kentte test yapılacağını belirterek şöyle devam etti: “İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri’de antikor testleri yapılacak.”

Sanayi üretimi nisanda yüzde 31.4’le çakıldı

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