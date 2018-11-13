Örümcek Adam, Hulk ve nicelerinin yaratıcısı Stan Lee 95 yaşında hayatını kaybetti

‘Örümcek Adam,’ ‘X-Men’ ve ‘Avengers’ gibi süper kahraman hikayelerinin yaratıcısı Stan Lee 95 yaşında Los Angeles’ta hayata gözlerini yumdu.

Lee, Jack Kirby’le beraber 1961 yılında Marvel Comics şirketini kurmuştu.

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Lee’nin ‘ilham perisi’ olarak tanınan eşi Joan Lee de geçen yıl 95 yaşında hayatını kaybetmişti.

Stan Lee kimdir?

Stane Lee 28 Aralık 1922’de, maddi sorunlar yaşayan Yahudi işçi bir ailenin çocuğu olarak Amerika’nın New York kentinde dünyaya geldi.

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Lee okulu bıraktıktan sonra çizgi roman şirketi Timely Publications’da çalışmaya başladı. Lee’nin ilk hikayesi Kaptan Amerika’yla ilgiliydi ve bu hikayeyi yazdığında 20 yaşındaydı. İlk başta S.T. Anley, Stan Martin gibi takma isimlerle yazsa da sonunda Stan Lee ismini seçti.

Timely Publications daha sonra Marvel Comics ismini aldı. Stan Lee şirketin çizgi roman editörü olduğunda henüz 18 yaşındaydı.

Lee daha sonra da yeni karakterler üstüne çalışmaya devam etti. ‘Fantastik Dörtlü’yü 1961 yılında yarattı , daha sonra ‘Hulk’ ve bir yıl sonra da ‘Örümcek adam’ bunu takip etti. 1964 yılında ise ‘Daredevil’ı yarattı.

Stan Lee 2010 yılında kendilerinin ‘süper insan’ olduğunu savunan insanları tanıttığı bir televizyon dizisi yaptı. ‘Stan Lee’nin Süper İnsanları’ isimli bu dizi Türkiye’de de 2013 yılında yayınlanmaya başladı.