‘Oruç tutmayan kadınlar sokakta dayak yer’ diyen ilahiyatçıya soruşturma

Oruç tutmayan kadınların sokakta ‘dayak yiyeceğini’ söyleyen ilahiyatçı Prof. Cevat Akşit’in sözleri hakkında Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) inceleme başlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Akşit’i kullandığı ifadelerle şiddeti meşrulaştırdığı ve ayrımcılığı teşvik ettiği gerekçesiyle RTÜK’e şikayet etti.

Şikayet üzerine RTÜK, Akşit’in bu sözleri sarf ettiği program hakkında inceleme başlattı. RTÜK, program hakkında rapor hazırlayıp ceza verilip verilmeyeceği konusunda karar verecek.

Akşit, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV 8 kanalıdaki ‘Sahur Vakti’ isimli programda, regl olan kadınların oruç tutup tutmaması gerektiği üzerine bir soruya “O hayızlı kadınlar da biz tutmuyoruz diye sokakta bir şey yiyemezler. Dayak yerler ha bak. Dinen dayak yerler. Gizli yesinler” diye yanıt vermiş, bu sözler büyük tepki toplamıştı.