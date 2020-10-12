Oruç Reis Doğu Akdeniz’de 22 Ekim’e kadar çalışacak

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin çalışma yürüteceği alan için 22 Ekim’e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Fotoğraf: DHA

İlana göre, geminin görevi 12 Ekim’den 22 Ekim’e kadar sürecek.

Reklam

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz’de sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları yapabiliyor.

Bölgede Türkiye ve Yunanistan deniz sınırları konusunda anlaşmazlık yaşıyor.