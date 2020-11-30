Oruç Reis, AB zirvesi öncesi limana döndü

Avrupa Birliği’nin (AB) Ankara’ya yönelik olası yaptırımları değerlendireceği zirveye iki haftadan kısa bir süre kalırken, Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, tartışmalı Akdeniz sularından bugün Antalya Limanı’na döndü.

Fotoğraf: DHA

NATO üyeleri Türkiye ve Yunanistan’ın Akdeniz’deki kıta sahanlığı ve potansiyel enerji kaynaklar üzerindeki egemenlik iddiaları birbiriyle örtüşüyor. İki ülke arasındaki gerilim Ankara’nın ağustos ayında Oruç Reis’i hidrokarbon araştırması için Atina’nın da hak iddia ettiği sulara göndermesiyle tırmanmıştı.

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Türkiye, ‘diplomasiye imkan tanımak’ için ekim ayındaki bir önceki AB zirvesi öncesinde Oruç Reis’i tartışmalı sulardan çekmiş, ancak zirveden tatmin edici sonuçlar çıkmamasının ardından gemiyi geri göndermişti. Türkiye, bu ayın başında Oruç Reis’in 29 Kasım’a kadar bölgede faaliyet göstereceğini açıklamıştı.

Enerji Bakanlığı’nın Twitter’da yaptığı açıklamada “Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos’ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10.955 km 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı’na döndü” dendi.

Öte yandan, gemi rota verileri sondaj gemisi Yavuz’u Türkiye’nin Akdeniz kıyısına yakın sularda, diğer sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa’nın ise halen Kıbrıs’ın güneyinde olduğunu gösterdi.

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Avrupa Parlamentosu geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaret ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Ankara’ya yaptırım başlatılması için bağlayıcı olmayan tavsiye kararı almıştı. Türkiye bu kararı reddetmişti.

AB liderleri yaptırımları görüşmek üzere 11-12 Aralık tarihlerinde bir araya gelecek. Fransa, AB’nin Türkiye’ye yaptırım başlatmasını isteyen ülkelerin başında geliyor. Paris henüz yaptırım tasarısının kapsamını belirlememiş olsa da diplomatlar yaptırımların büyük olasılıkla Türkiye ekonomisinin hidrokarbon aramalarıyla bağlantılı alanlarını hedef alacağını ifade etti.