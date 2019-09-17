‘Örtülü ödenek’ verisi: 2019’da harcanan tutar 1.5 milyar lirayı buldu

Nereye harcandığı gizli tutulan ‘örtülü ödenek’ten yılın ilk sekiz ayında 1.5 milyar lira harcandı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilerde devletin kiraya ödediği para da dikkat çekti.

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Buna göre 2019’un ilk sekiz ayında devlet 937 milyon 400 bin lira kira ödedi. Taşıtlarda ise bu rakam 282 milyon 300 bin lira olarak kayda geçti.

Cumhurbaşkanlığının kullanımında olan örtülü ödenekten harcanan miktar 1 buçuk milyar lirayı buldu. Yalnızca ağustos ayında ise 169 milyon 800 bin lira harcandı. Bu ödeneğin nereye harcandığı gizli tutuluyor.