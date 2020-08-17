‘Örtülü faiz artışı’na rağmen dolarda baskı sürüyor

Dolar/TL Merkez Bankası’nın (MB) sıkılaştırma adımlarına rağmen geçen hafta cuma günü 7.3875’e yükselerek yeni zirveyi test ederken piyasalarda MB adımları izlenmeye devam ediliyor.

Fotoğraf: Reuters

Bankacılar bu hafta MB’nin likidite adımlarının ve bu adımları daha kalıcı bir sıkılaştırmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin perşembe günü sonuçları açıklanacak Para Politikası Kurulu toplantısının haftanın en önemli gündem maddesi olacağını belirtiyor.

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu hafta yapacağı ve corona virüsü salgını sürecinin en kapsamlılarından biri olacak toplantı da piyasada yakından takip edilecek.

Piyasada bugün TÜİK tarafından açıklanacak konut satışları ve temmuz ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri de izlenecek.

Bu hafta takip edilecek diğer konular arasında Akdeniz’de artan gerilimin AB ile ilişkilere yansıması, ABD ile ilişkiler, jeopolitik gelişmeler ve cuma günü piyasa kapanışının ardından açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in değerlendirmesi yer alıyor.

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Dolar/TL cuma günü 7.3875’e kadar yükseldikten sonra bu sabah da güne benzer seviyelerden başladı. Kur saat 9:36’da 7.39 seviyesinde işlem gördü.

Sıkılaştırmayı belirginleştiriyor

Ek sıkılaştırma adımlarına devam eden MB’nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti (faiz) 16 Temmuz’da %7.34’e kadar gerilemişti.

MB son adımlarıyla fonlama maliyetini cuma günü itibarıyla yüzde 9.06’ya yükseltti. Gecelik faizler ise yüzde 9.75’te oluşmaya devam ediyor.

Cuma günü açıklanan MB ağustos ayı beklenti anketinde enflasyon beklentilerindeki bozulmanın devam ettiği görülürken MB’nin de mevcut likidite adımlarını daha da belirginleştireceği, hatta bunları politika (repo) faizine de yansıtacağı beklentisi dikkat çekiyor.

‘Faize dokunmasını beklemiyorum’

Bir bankanın Hazine masası yetkilisi, şöyle konuştu: “MB’nin sıkılaştırma adımlarının ve bunun bankacılık sekötüne yansımasının liradaki değer kaybı açısından önemli. Her ne geçen hafta da rekorlarını tazelese de yüzdelik değer kayıpları sınırlı kaldı. Buradaki ana etken sıkıştırma adımları ve bunun mevduat kredi vb faiz oranlarına yansıtılması.”

Yetkili şöyle devam etti: “Lokallerin bir aydan kısa bir sürede 15 milyar doları aşan yabancı paraya yönelimi lira mevduat getirilerindeki düşüşten kaynaklanıyordu. Sektör genelinde mevduat getirileri bir ay öncesine göre 2-3 puan arttı. Ben MB’nin bu hafta politika faizine dokunmasını beklemiyorum. Banka daha çok likidite adımlarıyla sıkılaştırmayı tercih edeceğini gösterdi. Bankanın likidite adımlarında sona gelmediği için bu toplantıyı pas geçeceğini söylemlerini değiştireceğini düşünüyorum. Ancak bu toplantıda politika faizi artışı bekleyenler de var.”

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 7 Ağustos ile biten haftada 219.5 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi.

MB verilerine göre yurt içi yerleşikler altın dahil yabancı para cinsi mevduatlarını 17 Temmuz-7 Ağustos arasındaki üç haftalık periyodda 15.5 milyar dolar artırdı.

Bankacılar bir süredir MB’nin politika faizinin enflasyonun 4 puan altında kalması ile lokal yatırımcılarının lira mevduat getirisi elde edememesi nedeniyle dövize, altına ve son dönemde bu araçları barındıran yatırım fonlarına yönelme eğilimi olduğuna dikkat çekiyorlardı.

GLP kullanılacak mı?

Piyasada bundan sonra MB’nin uyguladığı sıkılaştırmanın miktarı ardından da kalıcılığı izleniyor.

Sıkılaştırmanın miktarı için MB’nin yüzde 11.25 seviyesindeki geç likidite penceresini (GLP) kullanıp kullanmayacağı, kalıcılık için ise MB’nin 20 Ağustos’ta yapacağı PPK toplantısında sıkılaştırmayı politika faizine yansıtıp yansıtmayacağı izleniyor.

Geleneksel yöntem ile açılan repo ihaleleriyle yapılan sıkılaştırmalar da piyasada takip ediliyor.

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 600 baz puandan MB adımlarıyla birlikte gerilemeye başladı.

CDS saat 09:02 itibarıyla 559/570 seviyesinde bulunuyor. CDS geçen hafta bir ara 550 baz puanın altına da inmişti.