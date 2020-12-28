Ortaylı’dan taciz eleştirilerine yanıt: Giyimi, makyajı, eli yüzü güzel; ‘Maşallah’ derim

Sunucu Cansu Canan Özgen’le Instagram canlı yayınına katılan tarihçi İlber Ortaylı, yayın sonunda kamera kapandı sandığı anda “Maşallah, şuna bak” demesi üzerine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yayının sonunda Özgen, “Hocam sağlık sıhhat diliyorum, görüşmek üzere” diyerek Ortaylı’yı yayından uğurladı. Ortaylı da “Sağ ol” diye yanıt verdi. Ancak yayının sona erdiğini ve artık kameranın kapalı olduğunu düşünen Ortaylı’nın ağzından, takipçilerin rahatsız edici bulduğu bir tonda “Maşallah, şuna bak” sözleri çıktı.

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Hürriyet’ten Fulya Soybaş’a konuşan Ortaylı yaptığının ‘taciz değil iltifat’ olduğunu savunarak şunları söyledi: “Vallahi ben çok akıllı, güzel ve kendini geliştirmiş buluyorum yayın yaptığım hanım kızı. Hakikaten de maşallah. Güzel olduğu zaten belli. Giyimi, makyajı, duruşu, soru soruşu, konuya hâkimiyeti, Türkçeyi doğru ve güzel kullanışı… Buna tabii ki maşallah denir. Başka ne denir?”

Savunmasında da sunucuya ‘iltifatlarını‘ sürdüren Ortaylı #metoo hareketine de değindi: “Bir iltifatı, bir takdiri, bir maşallahı alıp… Üzerinden #metoo hareketi benzeri bir taciz devşirmek akıl alır gibi değil. #metoo hareketi bu kadar basit mi? Türkiye’nin bu konuda zaten ciddi bir problemi var. Her şey bu kadar basitleştirilmemeli. Ben bu hanımla kaç zamandır program yapıyorum. Gerçekten iyi. Kendini geliştirdi, TV dünyasında Türkçesi en iyi olanlardan. Okuyor, soruyor, saçmalamıyor. Giyimi, kuşamı, makyajı, duruşu, eli yüzü güzel. Ben ona her zaman ‘Maşallah’ derim. Gerçekten aptallar! Taciz lafları türemiş. Olacak iş değil. Onların anladığı türden maşallah değil bu… Türkiye’de sosyal medya Agora. Herkes konuşuyor, fazla gürültü var.”