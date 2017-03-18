Ortaokulda ‘çıplak arama’ iddiası üzerine müdür dahil dört öğretmen açığa alındı

İzmir’in Buca ilçesindeki bir ortaokulda hırsızlıkla suçlanan üç kız öğrenciye, kıyafetlerinin çıkartılarak üst araması yapıldığı iddiası üzerine okul müdürü, iki müdür yardımcısı ve rehber öğretmen açığa alındı.

15 Mart günü ilçedeki 30 Ağustos Ortaokulu öğrencilerinden U.K., 100 lirasının C.V., A.P. ve R.Ş. adlı öğrenciler tarafından çalındığını söyledi.

İddiaya göre kadın müdür yardımcıları odalarında, suçlamaya konu olan üç kız öğrenciden soyunmalarını isteyip üst araması yaptı.

Aramada çalındığı söylenilen para bulunamazken, üç öğrenci aileleriyle Şirinyer Polis Merkezi’ne giderek şikayette bulundu.

Okul müdürü E.D., iftira atıldığını savundu, soruşturma başlatan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürü, iki müdür yardımcısı ve rehber öğretmeni açığa aldı.

Kriz müdahale ekibi oluşturulduğu ve öğrencilerin ziyaret edileceği belirtildi.