Ortaokulda beş öğrenciye tacizle suçlanan hizmetliye 50 yıl hapis cezası

Denizli’de hizmetli olarak görev yaptığı ortaokuldaki 10-13 yaşlarındaki beş öğrenciye beş ay boyunca cinsel tacizle suçlanan T.E.’ye 50 yıl hapis cezası verildi.

DHA’nın haberine göre Topraklık Mahallesi’ndeki Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu’nda öğrenim gören 10-13 yaşlarındaki beş kız öğrenci, öğretmenlerine, hizmetli T.E.’nin kendilerine elle tacizde bulunduğunu ve öpmeye çalıştığını anlattı.

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Öğrencilerin anlattıkları karşısında şaşkınlık yaşayan öğretmen, durumu önce okul yönetimine, ardından da il milli eğitim müdürlüğüne bildirdi. Müdürlük de iddiaları savcılığa taşıdı. Soruşturma kapsamında T.E., gözaltına alındı.

Pedagog eşliğinde ifade veren öğrenciler, hizmetlinin güvenlik kamerası olmayan konferans salonuna kendilerini çağırıp elle tacizde bulunduğunu, hizmetli odası ve sınıfta temizlik yaparken öpmeye çalıştığını anlattı.

40 yıl hapsi istendi

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan T.E. ise iddiaları, öğrencilerin kendisinden ders notlarının yükseltilmesini ve devamsızlık kayıtlarının silinmesini istediğini, bunu kabul etmediği için iftira attıklarını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.

İddianamede tutuklu yargılanan hizmetlinin, her bir kız öğrenci için 8’er yıl olmak üzere ‘cinsel taciz’ suçundan toplam 40 yıl hapis cezası istendi.

20 ay süren davanın geçen ay görülen 12’nci duruşmasında mahkeme heyeti kararını verdi. Suçun hizmetli olarak görev yaptığı sırada işlenmiş olması nedeniyle cezayı her bir mağdur öğrenci için 2’şer yıl artıran heyet, T. E.’ye temyiz yolu açık olmak üzere toplam 50 yıl hapis cezası verdi. Tuğrul E.’nin tutukluluk halinin de devamına karar verildi.