Ortaköy’deki Kumpirciler Çarşısı’nda yol çöktü

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Ortaköy semtinde bulunan Kumpirciler Çarşısı’nda yol çöktü.

Fotoğraf: AA

Olay dün akşam saat 23:00 sıralarında Mecidiye Köprüsü Sokak’ta meydana geldi. Olay sırasında kumpir almak isteyen bir kadın, işyerinin malzemeleriyle birlikte oluşan çukura düştü.

Reklam

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük sırasında bölgede bulunanlar tarafından çukurdan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi orada yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Aynı noktada geçen yıl da göçük oluştuğu ve oluşan çukurun kapatıldığı belirtildi. Göçük oluşan bölgenin altında tarihi tonoz bulunduğu ve bu tonozun kemerinde oluşan göçükler nedeniyle göçmenin gerçekleştiği öne sürüldü.

Öte yandan dükkanların tamamı boşaltıldı. Bölgede belediye de inceleme yaptı. DHA’nın haberinde, Kumpirciler Çarşısı’nın tamamının boşaltılarak, tarihi tonozun doldurulacağı belirtildi.