Ortadoğu uzmanı gazeteci: Rojava’nın geleceği artık pamuk ipliğine bağlı

Londra merkezli internet gazetesi Independent’ın Ortadoğu uzmanı Patrick Cockburn, Türkiye’nin Afrin’e yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nın, Suriyeli Kürtlerin siyasi geleceğini belirsiz hale getirdiğini yazdı.

‘ABD krizi hafife aldı’

BBC Türkçe’nin aktardığı yazıya göre ABD’nin hiçbir zaman Afrin’de askeri varlığı olmadığını, o bölgenin Rusya’nın nüfuz alanına girdiğini belirten Cockburn şöyle devam etti: “Ancak ne olursa olsun, Afrin’in düşmesi, ABD’nin Kürtleri savunmak istemediğinin ya da savunacak durumda olmadığının bir sinyali olacak algılanacaktır. Mevcut krizi yaratan da ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki durumu hafife alması oldu.”

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YPG’ye uzun vadeli garanti

Türkiye ile son krizi 30 bin kişilik YPG merkezli ‘Kuzey Ordusu’ planının tetiklediğini hatırlatan Cockburn şöyle yazdı: “Bu uzun vadeli garanti Erdoğan’ı çileden çıkardı, Kürtlerin ABD ile tam bir işbirliği içine girdiğini düşünen Rusya , Suriye ve İran’ı kızdırdı. Kürtlerin ABD’ye yakınlaşması üzerine Moskova’nın, Türklere Afrin’de düzenlenen operasyona karşı çıkılmayacağı güvencesini verdiği ifade ediliyor. Bu sayede Türkiye Afrin’de hava gücünü kullanabildi.”

Cockburn bu gelişmeler ışığında, “Suriyeli Kürtlerin Rojava olarak adlandırdığı yarı bağımsız bölgenin geleceği pamuk ipliğine bağlı” yorumunu yaptı.