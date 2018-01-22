Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ortadoğu uzmanı gazeteci: Rojava’nın geleceği artık pamuk ipliğine bağlı

Share20
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 20

 

Londra merkezli internet gazetesi Independent’ın Ortadoğu uzmanı Patrick Cockburn, Türkiye’nin Afrin’e yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nın, Suriyeli Kürtlerin siyasi geleceğini belirsiz hale getirdiğini yazdı.

Fotoğraf: Reuters

‘ABD krizi hafife aldı’

BBC Türkçe’nin aktardığı yazıya göre ABD’nin hiçbir zaman Afrin’de askeri varlığı olmadığını, o bölgenin Rusya’nın nüfuz alanına girdiğini belirten Cockburn şöyle devam etti: “Ancak ne olursa olsun, Afrin’in düşmesi, ABD’nin Kürtleri savunmak istemediğinin ya da savunacak durumda olmadığının bir sinyali olacak algılanacaktır. Mevcut krizi yaratan da ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki durumu hafife alması oldu.”

Reklam

YPG’ye uzun vadeli garanti

Türkiye ile son krizi 30 bin kişilik YPG merkezli ‘Kuzey Ordusu’ planının tetiklediğini hatırlatan Cockburn şöyle yazdı: “Bu uzun vadeli garanti Erdoğan’ı çileden çıkardı, Kürtlerin ABD ile tam bir işbirliği içine girdiğini düşünen Rusya , Suriye ve İran’ı kızdırdı. Kürtlerin ABD’ye yakınlaşması üzerine Moskova’nın, Türklere Afrin’de düzenlenen operasyona karşı çıkılmayacağı güvencesini verdiği ifade ediliyor. Bu sayede Türkiye Afrin’de hava gücünü kullanabildi.”

Cockburn bu gelişmeler ışığında, “Suriyeli Kürtlerin Rojava olarak adlandırdığı yarı bağımsız bölgenin geleceği pamuk ipliğine bağlı” yorumunu yaptı.

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

Rusya: ABD’nin Suriye’deki tek taraflı eylemleri Türkiye’yi kızdırdı

ABD savunma bakanı: Türkiye operasyon öncesi bilgi verdi, çıkış yolu bulacağız

Zeytin Dalı Harekatı | Akar sınırda: Sadece terörist hedefleri vuruluyor

Esad: Afrin harekatı terörü destekleme politikasının parçası

İran: Afrin harekatının bir an önce sona ermesini bekliyoruz

Erdoğan ‘Zeytin Dalı’ karşıtı gösterilere sert: Güvenlik güçlerimiz boynunuzda

Fransa Afrin için BM’yi toplantıya çağırdı, NATO ‘savunma hakkı’na vurgu yaptı

ABD tekrarladı: Afrin alanımız değil, IŞİD’le mücadeleye odaklandık

 

 


Share20
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 20

SON HABERLER

Suriyeli Kürt yetkililer: ABD buna nasıl seyirci kalabilir?

Ortalık toz duman. Rusya neyin karşılığında Türkiye’ye onay verdi? ABD’nin tepkisi ne olacak? Müdahalenin kapsamı nedir? Menbic’e de uzanır mı? Tüm bu soruları Washington’da bulunan üst düzey Suriyeli Kürt yetkililerine yönelttik.

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

  New York Times gazetesi, Suriye’de artık ABD’nin Türkiye ile çatışma ihtimali olduğunu yazdı. Gazetede çıkan analizde geçen ay itibariyle  Suriye’de 2 bin ABD askerinin bulunduğu belirtilerek, “Bu sayının artmayacağını ve misyonun daha da uzamayacağını kim söyleyebilir? ABD Askeri ebediyen orada kalabilir” dendi. Önceden ABD’nin Suriye’de bulunmasındaki amacın IŞİD olduğunu, ancak şimdi önceliğin İran’la mücadeleye döndüğü […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...