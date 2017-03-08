Ortadoğu uzmanı Cockburn: Türkiye’nin Suriye üzerindeki etkisi hızla azalıyor

Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Independent’ın Ortadoğu muhabiri Patrick Cockburn Suriye’de savaşın sonunun ufukta göründüğünü ve Türkiye’nin etkisinin hızla azaldığını yazdı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre bugünkü yazısında YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) IŞİD’in ‘başkent’i Rakka’ya yaklaştığını belirten Cockburn, “Belki de Suriye’deki iç savaşın nihai aşamasında artık galipler ve mağluplar belli oluyor” dedi.

‘Amaç Türkiye’yi dışlamak’

ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda özel kuvvetlerden oluşan 500 kişilik bir birliğinin olduğunu hatırlatan Cockburn, bunun ‘Türkiye için kötü haber’ olduğunu belirtti: “Ağustos ayında Suriye’nin kuzeyinde ‘Fırat Kalkanı’ adıyla operasyona başlayan Türkiye tüm taraflarca sıkıştırılıyor. Özellikle DSG’nin geçen yıl ele geçirdiği Menbiç çevresinde siyasi ve askeri bir satranç oynanıyor. Oyunun amacı, Menbiç’in bundan sonraki hedefi olacağını duyuran Türkiye’yi dışlamak.”

‘El Bab operasyonu zayıflığın göstergesine dönüştü’

Türkiye’nin Suriye’deki önceliğinin Kürtlerin gücünü azaltmak olduğunu, ancak Menbiç’e saldırmasının çok zor olduğunu belirten Cockburn, El Bab’a yönelik operasyonla ilgili de, “El Bab’ın IŞİD tarafından uzun süre savunulması, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bir güç gösterisi olarak planladığı operasyonun bir zayıflığın göstergesine dönüşmesini sağladı” dedi.

‘Menbiç’teki ABD, Türk-Kürt çatışmasını önlemek istiyor’

ABD’ye ait askeri araçların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yeni hedef’ dediği Menbiç’e girmesinin ABD’nin Rakka’ya taarruzu geciktirebilecek bir Türk-Kürt çatışmasını önleme kararlılığını gösterdiğini dile getiren Cockburn, şöyle devam etti: “Türkiye Rakka’yı, Suriye Kürtlerinin kontrol ettiği toprakları dilimleyerek kuzeyden vurabilir. Ancak bu çok riskli bir girişim olacaktır zira YPG direnecek, ABD ve Rusya da böylesi bir saldırıya karşı çıkacaktır. Türkiye ve Suriye’de silahlı muhalefetin diğer iki büyük destekçisi Suudi Arabistan ve Katar’ın etkisini hızla azaldığı görülüyor.”