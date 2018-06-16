Ortadoğu uzmanı gazeteci: ÖSO militanları, Afrin’deki Kürt kadınlara çarşaf dayatıyor

İngiliz internet gazetesi Independent’ın deneyimli Ortadoğu muhabiri Patrick Cockburn, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Afrin’de yaşayan Kürt kadınların sorunlarını kaleme aldı.

Cockburn’ün aktardıklarına göre kentte yaşayan Kürt kadınlar, cihatçı ÖSO militanlarınca çarşaf giymeye zorlanıyor; giymeyenlerse kafir ya da fahişe olarak nitelendiriliyor.

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Independent’ta yer alan Cockburn imzalı haberde TSK destekli cihatçı milislerin, kontrolü ele geçirdikleri Afrin’de, kentin çeşitli yerlerine şeriat yasalarına uyulması konusunda direktiflerin olduğu posterler astığı belirtildi. Posterlerde, hicab (çarşaf) giymiş kadınların görsellerinin bulunduğu da aktarıldı.

Kentin muhtelif yerlerine asılmış bu posterler, çoğu Müslüman olsa da laik gelenekten gelen Kürtlerin tepkisini çekti.

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Posterler, asıldıktan birkaç gün sonra Türk askerleri tarafında indirilse de kentteki Kürt kadınları üzerindeki baskının ulaştığı boyutların bir göstergesi olarak nitelendi. Cockburn şöyle yazdı: “Zira kadınlardan hicab giyilmesi isteniyordu ve bu durum onların ikinci sınıf insan muamelesi görmesine neden oluyordu.”

Independent’a konuşan, Afrin’de yaşayan 46 yaşındaki öğretmen Gülistan, hicab giymeye zorlanmalarını şöyle anlattı: “Evden çıkmamızı, kamusal hayatın bir parçası olmamızı istemiyorlar. Sadece kot pantolon giydiğim için bu toprakların yabancısı olan adamlar, arkamdan ‘kafir’, ‘fahişe’, ‘Esad’ın köpeği’ diye bağırıyor. Ve ben bu sözleri her gün işitmek zorunda kalıyorum.”

TSK’ya bağlı cihatçıların hicab dayatmasının ardından Kürt kadınların Afrin’de bir protesto gösterisi düzenlediğini söyleyen Gülistan, sözlerine şöyle devam etti: “Burada onlara anlattık… Hicabın dini bir kıyafet olmadığını, geleneksel bir kıyafet olduğunu ve bunun da Kürt geleneklerin yer almadığını söyledik.”

Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre bölgede halen 143 bin civarında Kürt yaşıyor.

Afrin’in kuzeyindeki Bülbül kasabasında yaşayan 65 yaşındaki çiftçi Bave Misto da bölgedeki Kürtlerin laik yaşam tarzından vazgeçmeleri için baskı gördüğünü söyledi. Bülbül’ün ailesi, Bülbül’de yaşayan 100 aileden biri. Misto, Türkiye’nin Afrin’e harekat düzenlemesinden önce bölgede 600 Kürt ailenin yaşadığını söyledi.

Misto sözlerini şöyle sürdürdü: “Yalnızca yaşlı Kürtlerin evlerine geri gelmelerine izin veriliyor. ÖSO, genç kadın ve erkeklerin gelmesine engel oluyor. Şam ve İdlib’den gelen pek çok cihatçı milis var artık burada. Beş vakit namaz kılıyor ve kadınlarımızın hicab giymesini istiyorlar. Geçen gün Doğu Guta’dan gelen komşum Abu Muhammed, bana ‘Karın hicab giymeli. Hicab giyerse hem burada, hem de ahirette rahat eder’ dedi.”