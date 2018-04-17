Ortadoğu muhabiri Fisk Duma’da: Kimyasal zehirlenmesi değil, toz bulutuymuş

İngiliz internet gazetesi Independent’ın deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığı iddia edilen Duma’ya girdi ve izlenimlerini yazdı.

Fisk’in edindiği bilgilere göre Duma’dan servis edilen videolarda hastaneyi dolduran siviller kimyasal silah nedeniyle değil, hipoksi yani oksijen azlığı nedeniyle acı çekiyorlardı.

Reklam

Önceki hafta Duma semtinde rejim güçlerinin kimyasal silahla sivilleri katlettiğini iddia edilmiş, basına ve sosyal medyaya bir hastanede çekilmiş görüntüler servis edilmişti. Görüntülerde, kimyasal silahtan etkilendiği belirtilen siviller yer alıyordu. Bazı kaynaklara göre ‘kimyasal saldırısı’nda en az 49 kişi hayatını kaybetmişti.

Kimyasal silah kullanıldığı yönündeki iddia üzerine ABD, Fransa ve Britanya Suriye rejimine bağlı bazı noktaları hedef alan hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Reklam

Independent’tan Fisk, Duma’ya gitti ve görüntülerin çekildiği hastanenin doktorlarından Rahaibani ile görüştü.

Fisk’in izlenimlerini kaleme aldığı yazıda, Dr. Rahaibani’nin ağzından aktarılan bölümde şöyle dendi: “O gece ailemle birlikte 300 metre ilerideki evimin bodrumundaydım. Rejim güçleri yoğun bombardıman gerçekleştiriyordu ve savaş jetleri sürekli Duma’nın üzerinde uçuyordu. Ancak o gece rüzgar ve toz bulutu vardı. Öyle ki, sığındığımız bodrumlara dahi ulaşıyordu bu toz bulutu. Siviller hipoksi (oksijen yetersizliği) nedeniyle hastaneye gitmeye başladı. Sonra birden kapıda duran ‘Beyaz Baretliler’den biri, ‘Gaz’ diye bağırdı. İnsanlar panikle kaçışmaya başladı. Herkes birbirinin üzerine su atıyordu. Evet, malum film burada çekildi ama insanlar gaz zehirlenmesi nedeniyle değil, hipoksi nedeniyle rahatsızlanmıştı.”