Ortadan kaybolduktan beş gün sonra bulunan üç öğrenci: ‘Macera olsun’ diye kaçtık

Isparta’da, geçen perşembe gününden beri kayıp olan, dün İzmir’de bulunan üç lise öğrencisi, ifadelerinde ‘macera olsun’ diye evden kaçtıklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Lise birinci sınıf öğrencileri T. Y. (16), G. S. (16) ve B. A. (16), 20 Şubat’ta ortadan kayboldu. Kızları için polise kayıp başvurusunda bulunan aileler katıldıkları bir TV programında WhatsApp görüşmelerinden yola çıkarak kaçma planlarından bahsetti. Üç arkadaşın mesajlaşmalarında, “Çok uzak oralar”, “İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım”, “Ben korkuyorum ama kararlıyım”, “Bari para biriktirelim”, “Dileniriz” gibi ifadeler kullandığını anlatıldı.

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T.Y., G.S ve B.A’nın Isparta’dan bindikleri minibüsle Denizli’ye gittikleri, ardından otostop yaptıkları tespit edildi. Soruşturma başlatan polis, üç öğrencinin bindiği otomobilin plakası ve sürücüsünü belirledi. Otomobilin, yakıt almak için Denizli ile Sarayköy ilçesi arasındaki bir akaryakıt istasyonuna girdiği, orada çalışan görevlilerin otomobilin arkasında oturan üçlüyü tanıyıp polisi aradığı belirtildi.

Palyaço kılığında fotoğraf çektirerek para kazanacaklarmış

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, otomobilin sahibine ulaştı. İlçe emniyet müdürlüğüne çağrılan sürücü, onları Denizli- İzmir karayolu Buldan Kavşağı’nda indirdiğini söyledi ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İzmir’de, şehrin birçok noktasında arama yapan ekipler dün saat 16:00’da Konak ilçesinde bulduğu üç arkadaşı çocuk şube müdürlüğüne götürdü.

T.Y., G.S ve B.A’nın ifadelerinde, geri dönüp dönmeyeceklerine karar vermeden macera için evden kaçtıklarını söyledikleri açıklandı. Bazı İzmirlilerden karınlarını doyurmalarını istedikleri, palyaço kılığına girip isteyenlerle fotoğraf çektirerek para kazanmayı amaçladıkları da ifadelerde yer aldı.

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Geceyi yetiştirme yurdunda geçiren liseli kızlar, gün içinde ailelerine teslim edilecek.