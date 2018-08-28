Ortaca’nın 30 bin lira maaşlı ‘profesyonel turist’i: Gitmediğim koy, plaj, antik kent, nehir ve göl kalmadı

Muğla’nın Ortaca ilçesi belediyesinin başlattığı ‘Best Job In Turkey’ projesiyle 30 bin lira ücretle bölgeyi tanıtmak için çalışmalar yürüten ‘profesyonel turist’ Efe Talay, “Ağustos ayının ilk gününden itibaren Dalyan’da gitmediğim koy, plaj, antik kent, nehir ve göl kalmadı. Seyir tepelerine varıncaya kadar gezdim” dedi.

‘Best Job In Turkey’ projesiyle seçilen Talay, profesyonel turist olarak bir ay boyunca gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını Instagram, Facebook, Youtube’dan paylaşacak. Tüm masrafları Ortaca belediyesi, esnaf ve STK’lar tarafından karşılanacak ‘profesyonel turist’, tatilin sonunda 30 bin lira alacak. ‘Profesyonel turist’in sigortası da yapıldı.

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Ortaca, dünyaca ünlü Dalyan, Sarıgerme, İztuzu Plajı ve Kaunos Antik Kenti’ne ev sahipliği yapıyor.

Tanay, 27 günü tamamladı.

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‘Seyir tepelerine varıncaya kadar gezdim’

27 ülkeden 8 bin 235 başvuru arasından seçilen Talay, AA’ya konuştu: “Ağustos ayının ilk gününden itibaren Dalyan’da gitmediğim koy, plaj, antik kent, nehir ve göl kalmadı. Seyir tepelerine varıncaya kadar gezdim. Esnafından sanatına, yemeğinden kültürüne bölgenin tüm güzelliklerini tanıtıyorum.”

Projenin çok eğlenceli geçtiğini vurgulayan Tanay, “Tedavisi devam eden kaplumbağaların suya kavuşmasına yardımcı oldum. Dalyan ve Dalyan’ı Dalyan yapan her şeyle ilgili çekimler yapıyor, bunu sosyal medya hesapları ve internet sitemizden paylaşıyoruz. Bölgenin ne kadar güzel bir yer olduğunu tüm dünyaya göstermeye çalışıyorum” diye konuştu.

Sosyal medya üzerinden çok olumlu mesajlar aldığını aktaran Tanay, şunları kaydetti: “Birçok insan sosyal medya üzerinden bizim gösterdiğimiz yerlere gidip bizim yemek yediğimiz yerlerde yemek yedi. Bizim gezdiğimiz antik kentleri merak edip geldi. Seyir tepeleri ve koyları gezdi. Bunları da bizimle paylaştı. Bölgede yaşayan bir çok insan bile bizim gittiğimiz ve tanıttığımız yerleri bilmediklerine dair mesajlar gönderdi. Burası gerçekten doğası mükemmel ve el değmemiş eşsiz bir yer. Biz bu alanların ne kadar güzel olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Takipçilerimizle bunu İngilizce ve Türkçe olarak paylaşıyoruz. Dolayısıyla sosyal medyadan bizi takip edenler ulaşımı daha kolay olduğu için genelde oradan bize dönüş yapıyorlar. Sitemizden de her gün fotoğraf ve videolarla yayınlar yapıyoruz.”

Dalyan’ın ve Ortaca’nın her karış toprağını gezdiğini ve çok iyi öğrendiğini anlatan Tanay, önümüzdeki dönemde bölgeye tekrar gelip tatil yapacağını, birçok insanın da bölgeyi tanıdıkça tekrar tekrar gelmek istediğini ifade etti.