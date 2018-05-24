‘Orta direk’ Türk turist, dövizdeki artışı görünce rotayı doğuya çevirdi

Türklerin dolar ve avrodaki artış nedeniyle tatil planlarında da değişikliğe gittiği bildirildi. Avrupa’nın yerini Çin, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri aldı.

Vatan’dan Emre Eser’e konuşan Pronto Tour’un üst yöneticisi Ali Onaran, yurt dışı için giriş segmentteki tatil paketlerinde düşüş olduğunu söyledi.

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Bu da 200 ile 1000 avro arasındaki paketleri tercih eden vatandaşların iptale yöneldiği anlamına geliyor.

Onaran, alım gücü yüksek vatandaşlarla ilgili iptalin yaşanmadığını ifade ederek “Özellikle 3 bin euro seviyesindeki paketler eskisi gibi satmaya devam ediyor” dedi.

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Rota değişti

Pronto Tour’un yöneticisi, şimdiye kadar Türk tatilcilerin ilk olarak Yunanistan, Hırvatistan, İspanya ve Karadağ gibi ülkeleri seçtiğini belirterek, avronun 5.70 seviyelerine gelmesiyle vatandaşların tercihlerini avro haricinde para biriminin kullanıldığı Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk, Çekya, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelere çevirdiğini söyledi.

Onaran, son üç ayda yurt dışına çıkacak olan vatandaşların tercihlerinde önemli bir değişim gözlemlendiğini ifade ederek şunları kaydetti: “Vatandaşların tercihlerine baktığımızda euro ve dolar kullanılan ülkelere yapılan rezervasyonların geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15-20 azaldığını görüyoruz. Buna karşın Balkanlar yüzde 25, Dubai yüzde 40, Çin yüzde 12, Rusya yüzde 30, Fas yüzde 65’lik bir artış eğilimi gösterdi.”