Örsan K. Öymen: YSK baskılara boyun eğerse AKP ülkedeki meşruiyetini tamamıyla yitirecektir

Yüksek Seçim Kurulu’nun, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baskılarına boyun eğerek İstanbul’daki belediye seçimlerini iptal etmesi durumunda, AKP ülkedeki meşruiyetini tamamıyla yitirecektir.

AKP’nin ve Erdoğan’ın hukuka ve yasalara aykırı bir biçimde İstanbul seçimlerinin iptal edilmesini talep etmesinin bir “hak arama” girişimiyle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. AKP’nin bu yönde medyada yayımlanan açıklamaları propagandadan başka bir şey değildir. Bu bir “hakarama” girişimi değil, ticari ve siyasi çıkar odaklarının demokrasiyi katletme, halkın iradesini gasp etme girişimidir. Bu girişimin hiçbir hukuki ve yasal gerekçesinin olmadığını ve YSK’nin hukuka ve yasalara uyması durumunda, bu itirazları kabul etmesinin olanaklı olmadığını, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili MuharremErkek, hukuki ve yasal gerekçeleriyle defalarca açık ve net bir biçimde açıklamıştır.

Örsan K. Öymen’in yazısı