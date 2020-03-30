Örsan K. Öymen: Örgün eğitim alan öğrenciyle uzaktan eğitim alana aynı sınav ölçütü uygulanamaz

üniversiteye giriş sınavının temmuza ertelenmesi çözüm değildir. Geçen yıllarda örgün eğitim alan öğrenciyle bu yıl uzaktan eğitim alan öğrenciye aynı sınav ölçütü uygulanamaz.

‘Covid-19’ krizinin haziranda kontrol altına alınacağı varsayılırsa, üniversite sınavına girecek olan öğrenciler için örgün eğitim yaz aylarında devam etmelidir, sınavlar eylül ayına ertelenmelidir, üniversitelere yerleşmeyle ve üniversitelerin açılmasıyla ilgili takvim yeniden düzenlenmelidir veya üniversiteye giriş sınav soruları alınan eğitimin kalitesiyle orantılı bir nitelikte hazırlanmalıdır.

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Bu yıl sınava girecek öğrencileri gelecek yıla havale etmek, öğrencinin uğrayacağı bir yıllık kayıp bir yana, sınava girenlerde yığılmaya neden olacağından, rekabeti de arttıracak, 2021’de tüm öğrencilerin iyi bir üniversiteye girmesini zorlaştıracaktır.

Örsan K. Öymen’in yazısı