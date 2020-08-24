Örsan K. Öymen: CHP seçmeni bu sefer, tepeden dayatılan bir aday için sandığa ‘tıpış tıpış’ gitmeyecek

Kılıçdaroğlu’nun, “Abdullah Gül’den neden bu kadar korkuyorlar?” ifadesi, yakın tarihle birlikte, CHP’nin ilkelerini de yok sayan bir açıklama niteliğindedir. Kılıçdaroğlu şunu bilmelidir ki CHP seçmeni bu sefer, tepeden dayatılan ve CHP’nin ilkeleriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir aday için sandığa ‘tıpış tıpış’ gitmeyecektir. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi planlarını ve hesaplarını şimdiden ona göre yapmalıdır.

Örsan K. Öymen’in yazısı