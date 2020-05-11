Örsan K. Öymen: AKP düzeni 21. yüzyıla ait bir faşizm modelidir

Cumhuriyetin, demokrasinin, yani halk egemenliğinin olduğu düzenlerde, devlet halkla bütünleşir, devlet halk için var olur. Oligarşinin olduğu bir düzende, devlet belli güç odakları için var olur. Monarşinin olduğu bir düzende, devlet hükümdar, kral, padişah, çar gibi şahıslar için var olur. Teokrasinin olduğu bir düzende, devlet ‘Tanrı’ ve din için var olur.

Bugün AKP’nin Türkiye’ye getirdiği düzen, Cumhuriyet ve demokrasi hariç hepsini içermektedir. AKP düzeni, oligarşinin, monarşinin ve teokrasinin harmanlanmasıyla ortaya çıkmış 21. yüzyıla ait bir faşizm modelidir. AKP dönemi tarihe böyle geçecektir. Tarih AKP dönemini, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik bir dönemi olarak yazmayacaktır. AKP’li yıllar, Türkiye Cumhuriyeti’nin karanlık yılları olarak, demokrasinin rafa kaldırıldığı bir ara dönem olarak anılacaktır.

Reklam

Örsan K. Öymen’in yazısı