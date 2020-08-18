Örnek uygulama: Kutular sayesinde 4 ton bayat ekmek israfı engellendi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde belediye tarafından çeşitli noktalara 485 bayat ekmek kutusu yerleştirildi. Böylece bir yılda 4 ton ekmeğin israf olması engellendi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ekipler, ilçede özellikle nüfusun yoğun olduğu semtlere kutu yerleştirdi.

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Halkın attığı bayat ekmekler düzenli olarak kutulardan toplanarak sokak hayvanlarına ve besicilere ulaştırılıyor.

Kutulara yazılan, “Ekmek nimettir, ekmeğinizi israf etmeyin”, “Ekmek tarlada çitçinin, sofrada senin emeğin”, “Ye, iç ama israf etme” mesajlarıyla toplumsal bilinç oluşturulması hedefleniyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, uygulamanın alın terinin, bereketin ve paylaşmanın sembolü ekmeğin israfını önlemek için önemli olduğunu belirtti. Başkan, “Asıl vermek istediğimiz mesaj, ekmeği israf edilmeden, yetecek şekilde tüketmemizdir” dedi.