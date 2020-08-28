‘Örnek ülke’ Güney Kore’de binlerce doktor grevde; hükümet yeni adımlar atıyor

Corona virüsü vaka sayısını düşürmek için başkentteki restoranlara daha katı bir şekilde kısıtlama getiren Güney Kore hükümeti, binlerce doktorun katıldığı grevi sonlandırma çabalarını artırdı.

Fotoğraf: Reuters

Güney Kore Sağlık Bakanlığı doktorlara gönderdiği işe dönüş emrini tüm ülke çapında genişletirken, görevine geri dönmeyen 10 doktor hakkında şikayette bulunmuştu.

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Güney Kore’de doktorlar ve hükümet arasındaki tartışma ülkede yeni bir corona virüsü dalgası yaşanmasıyla başlamıştı.

Ciddi bir takip ve çok sayıda test uygulamasıyla salgının büyük oranda kontrol altına alındığı Güney Kore’de bu ay yine vaka sayılarında ciddi artış yaşandı.

Ülkede 371 yeni vaka bildirilirken toplam vaka sayısı 19 bin 77’ye hayatını kaybedenlerin sayısı ise 316’ya yükseldi.

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Vaka sayısındaki artışın ardından Sağlık Bakanı Park Neung-hoo “Ülke çapındaki salgın nedeniyle hayatları korumak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak adına hükümet grevdeki doktorlara işinin başına dönme emri vermek zorunda” dedi.

Ülkede 16 bin stajyer ve uzman doktor 21 Ağustos’tan beri grevde bulunuyor.

Hükümet doktor sayısında artışa gitmek isterken doktorlar ise bu bütçenin sistemle ilgili konulara ve stajyer maaşlarında iyileştirme yapmak için kullanılması gerektiğini savunuyor.