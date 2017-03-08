Örnek olur mu: Maltepe belediyesi kadın çalışanlarına bir maaş ikramiye ve bir günlük izin verdi

Maltepe belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın çalışanlarına bir maaş ikramiye verip izinli saydı.

‘Temennim erkek egemen sistemde kadınların özgürce yaşaması’

Kadınlar için belediyenin bu akşam bir de etkinlik düzenleyeceği duyuruldu.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ve belediyedenin kadın çalışanlarının katılacağı gece, 19.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. ‘Uyanış’ adlı tiyatro oyununun sahneleneceği gecede konser de verilecek.

Sözcü’den Deniz Ayas’a konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediyede 593 kadın çalışan bulunduğunu belirterek, küçük adımlarla toplumsal değişimlere katkı sunulabileceğine inandığını aktardı.

Kılıç şöyle devam etti: “Bu anlamda belediyemize ve Maltepe’ye yıllardır hizmet üreten, emekçi kadınlar bu uygulamayı çoktan hak etmişti. Temennim erkek egemen sistemde her türlü, sömürüye ve yaşam hakkı gaspına maruz kalan tüm kadınların özgürce yaşamasıdır. Toplumsal duyarlılık, bilinç ve dayanışma ile bunun aşılabileceğini düşünüyorum.”