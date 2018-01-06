Orman’ın Tosic’i satma niyeti yok: 15 Temmuz’da tankın önünde durdu, ailemizden

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, savunma oyuncusu Dusko Tosic’in transfer olacağına dair iddiaları yanıtladı: “Satma fikrimiz yok. 15 Temmuz’da tankın önünde durdu, ailemizden.”

beIN Sports Haber’e konuşan Orman, Tosic ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı: “Tosic’i çok severiz, evladımız. Resmi teklif gelmedi. Açıkçası satma fikrimiz de yok. Şahsen severim. Kamuoyu da beğenir. Duruşu var. 15 Temmuz’da tankın önünde durdu, ailemizden Tosic.”

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‘Arda gündemde değil’

Beşiktaş’a transfer olacağı konuşulan Arda Turan için “Hiç düşünmeden isteyeceğim oyuncudur. Mantıklı hareket ediyoruz ama şu an gündemimizde değil” diyen Orman, Everton’a transfer olan Cenk Tosun’a da değindi.

Orman şöyle konuştu: “Türkiye’de kulüpler yanlış transfer nedeniyle batma noktasına geldi, biz ise 3 senede toplam 80 milyon euroluk satış yaptık. Cenk’i, istikbali için gönderdik. Daha büyük teklifler geldi ancak kendisi Everton’ı seçti. Burası onun evi, kapımız her zaman açık.”

İmzanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Tosun şöyle demişti: “Burada olduğum için çok mutluyum. Everton forması giyeceğim için çok heyecanlıyım. Everton harika bir kulüp. Taraftarlara kendimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Tüm yeteneklerimi göstereceğim. Sam Allardyce ve kulüp yönetimi beni çok istedi, bu yüzden buradayım. Allardyce kararımı vermemde büyük bir etken. Bana, beni çok istediğini söyledi ve bunu hissettirdi.”