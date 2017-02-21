Ormanın ‘canlı’ tarafı

Endonezya’da palmiye yağı fabrikasının yakınlarında çıkan orman yangınında çok sayıda ağaç kül oldu. (Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
Geçen sene yaptığı açıklamayla LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü hedef haline getiren Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican hakkında ‘halkın bir kesimini aşağılama’ suçundan altı aydan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, tutuklu eş başkan Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin gerekçesinin referandum olduğunu savunarak, “80 milyon insan böyle pespaye bir iktidarı hak etmiyor” diye tepki gösterdi.
Emek Partisi (EMEP) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu.
Piyanist Dengin Ceyhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
Türkiye 2016 yılında trafik sıkışıklığının en yüksek olduğu ilk 10 ülke arasında yer aldı.