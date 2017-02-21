Ormanın ‘canlı’ tarafı

Geçen sene yaptığı açıklamayla LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü hedef haline getiren Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican hakkında ‘halkın bir kesimini aşağılama’ suçundan altı aydan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.