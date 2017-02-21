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Yaramazlara biraz batar!

Ormanın ‘canlı’ tarafı

Endonezya’da palmiye yağı fabrikasının yakınlarında çıkan orman yangınında çok sayıda ağaç kül oldu. (Reuters)

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