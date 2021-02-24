Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ormanda bulunan ve yıllardır kırkılmayan koyundan 35 kilo tüy çıktı

Avustralya’da ormanda bulunan hasta bir koyundan kırkılmadan geçen yıllardan sonra 35 kilo ağırlığında yün çıktı.

Fotoğraflar: Reuters

Victoria eyaletindeki Lancefield kasabasında bir vatandaş tarafından bulunan koyuna Baarack ismini verildi.

Reklam

Edgar’s Mission Barınağı’na götürülen koyunun kulağındaki küpe izinden bir zamanlar sahipli bir hayvan olduğu anlaşıldı. Ancak küpesinin yüzünün etrafındaki kalın tüyler nedeniyle düştüğü tahmin ediliyor.

Barınaktan bir yetkili koyunların en azından yılda bir kez kırkılması gerektiğini aksi halde tüylerinin uzamaya devam ederek Baarack’ın durumuna gelebileceğini anlattı.

Baarack’ın çok zayıf olduğu ve uzayan tüyleri nedeniyle görmekte zorlandığı belirtildi.

Reklam

Şimdi 35.4 kilo fazla tüyünden kurtulan Baarack barınaktaki diğer kurtarılan hayvanlarla yaşayacak.

SON HABERLER

Kartal belediyesine grev kararı asıldı

Genel İş Sendikası ile İstanbul’un Kartal ilçesinin belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Dardanel’den ‘çıplak elle paketleme’ açıklaması: Kabul edilen bir uygulama

Çalışanlarının balıkları paketlere çıplak elle yerleştirdiği görülen bir sosyal medya videosu için eleştirilen Dardanel’den, plastik eldiven kullanımının bu tür paketlemelerde ‘yabancı madde bulaş riski oluşturduğunu’ ve çıplak elle paketlemenin ‘tüm dünyada gıda otoriteleri tarafından kabul edilen bir uygulama olduğunu’ ifade eden bir açıklama geldi.