Ormanda bulunan ve yıllardır kırkılmayan koyundan 35 kilo tüy çıktı

Avustralya’da ormanda bulunan hasta bir koyundan kırkılmadan geçen yıllardan sonra 35 kilo ağırlığında yün çıktı.

Fotoğraflar: Reuters

Victoria eyaletindeki Lancefield kasabasında bir vatandaş tarafından bulunan koyuna Baarack ismini verildi.

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Edgar’s Mission Barınağı’na götürülen koyunun kulağındaki küpe izinden bir zamanlar sahipli bir hayvan olduğu anlaşıldı. Ancak küpesinin yüzünün etrafındaki kalın tüyler nedeniyle düştüğü tahmin ediliyor.

Barınaktan bir yetkili koyunların en azından yılda bir kez kırkılması gerektiğini aksi halde tüylerinin uzamaya devam ederek Baarack’ın durumuna gelebileceğini anlattı.

Baarack’ın çok zayıf olduğu ve uzayan tüyleri nedeniyle görmekte zorlandığı belirtildi.

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Şimdi 35.4 kilo fazla tüyünden kurtulan Baarack barınaktaki diğer kurtarılan hayvanlarla yaşayacak.