Ormancılar Derneği: Kaz Dağları’nda açıklananın 26 katı kadar ağaç kesildi

Türkiye Ormancılar Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Salih Sönmezışık, Kaz Dağları’nda altın arama çalışmaları nedeniyle çevre katliamına yol açan Kanadalı Alamos Gold şirketinin bölgede 347 bin 815 ağaç kestiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Çanakkale’nin Kirazlı köyünde açılmak istenen altın madeni için hazırlanan ÇED raporunda bu rakam 45 bin 650, Orman Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında ise 13 bin 400 olarak verilmişti. TEMA Vakfı ise 195 bin ağaç kesildiğini öne sürmüştü. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da 6 Ağustos’taki açıklamasında bu rakamın 13 bin olduğunu söylemişti.

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Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre aynı zamanda Orman Mühendisleri Odası’nın eski genel başkanı olan Sönmezışık, maden sahasında üç günlük bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

Sönmezışık şöyle konuştu: “Şirket Balaban mevkiindeki altın ve gümüş işletme sahasındaki orman alanını, Danıştay kararını beklemeden traşlayarak kesmiştir. Benim de içerisinde olduğum heyet maden sahasında ve büroda üç gün çalışma yapmıştır. Resmi kayıtlara da dayanarak yapılan inceleme sonucu, kesilen ağaç sayısının 347 bin 815 adet olduğu tespit edilmiştir. Özetle, Kirazlı’da ahlaki değerler göz ardı edilerek ihanet ve ihmalin egemen olduğu bir cinayet işlenmiştir. Bu nedenle, proje hemen iptal edilmeli ve ruhsatı bir daha uzatılmamalıdır.”

Sönmezışık, altın üretimi sürecinde alanda 18 bin 900 ton siyanür kullanılacağını ve bunun doğaya büyük zarar vereceğini öne sürdü.

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Faaliyetler askıya alınmıştı

Alamos Gold’un Türkiye’deki taşeronu Doğu Biga Madencilik aracılığıyla Çanakkale Kirazlı’da yürüttüğü çalışmalarda madencilik ruhsatı yenilenmediği için inşaat faaliyetleri şimdilik askıya alınmıştı.