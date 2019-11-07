Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ormancılar Derneği: Kaz Dağları’nda açıklananın 26 katı kadar ağaç kesildi

Türkiye Ormancılar Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Salih Sönmezışık, Kaz Dağları’nda altın arama çalışmaları nedeniyle çevre katliamına yol açan Kanadalı Alamos Gold şirketinin bölgede 347 bin 815 ağaç kestiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Çanakkale’nin Kirazlı köyünde açılmak istenen altın madeni için hazırlanan ÇED raporunda bu rakam 45 bin 650, Orman Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında ise 13 bin 400 olarak verilmişti. TEMA Vakfı ise 195 bin ağaç kesildiğini öne sürmüştü. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da 6 Ağustos’taki açıklamasında bu rakamın 13 bin olduğunu söylemişti.

Reklam

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre aynı zamanda Orman Mühendisleri Odası’nın eski genel başkanı olan Sönmezışık, maden sahasında üç günlük bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

Sönmezışık şöyle konuştu: “Şirket Balaban mevkiindeki altın ve gümüş işletme sahasındaki orman alanını, Danıştay kararını beklemeden traşlayarak kesmiştir. Benim de içerisinde olduğum heyet maden sahasında ve büroda üç gün çalışma yapmıştır. Resmi kayıtlara da dayanarak yapılan inceleme sonucu, kesilen ağaç sayısının 347 bin 815 adet olduğu tespit edilmiştir. Özetle, Kirazlı’da ahlaki değerler göz ardı edilerek ihanet ve ihmalin egemen olduğu bir cinayet işlenmiştir. Bu nedenle, proje hemen iptal edilmeli ve ruhsatı bir daha uzatılmamalıdır.”

Sönmezışık, altın üretimi sürecinde alanda 18 bin 900 ton siyanür kullanılacağını ve bunun doğaya büyük zarar vereceğini öne sürdü.

Reklam

Faaliyetler askıya alınmıştı

Alamos Gold’un Türkiye’deki taşeronu Doğu Biga Madencilik aracılığıyla Çanakkale Kirazlı’da yürüttüğü çalışmalarda madencilik ruhsatı yenilenmediği için inşaat faaliyetleri şimdilik askıya alınmıştı.

Kanadalı şirket Kaz Dağları’ndaki inşaat faaliyetlerini askıya aldı

Kaz Dağları’na belediye başkanından ağıt: İçim yanıyor

İzin verilenin dört katı ağaç kesilmişti: ‘Durdurulsun’ kampanyası başlatıldı

ÇED raporunda 45 bin ağaç kesilecek denmişti: Altın madeni için 195 bin kesildi

Kaz Dağları’nda ağaç katliamı yapan maden şirketine teşvik belgesi verilmiş

Kanadalı şirket Kaz Dağları’nda risk analizi yapmış: Tepkiler üç ila altı ay geciktirebilir

CHP’li vekil: Kirazlı’daki madenin bilirkişi raporunda imzada şaibe var

AKP’li Turan’dan Kaz Dağları yorumu: Süreç iyi yönetilemedi

Profesör: Kaz Dağları’nda kesilen ağaç sayısına fidanları eklemediler

Kirazlı’da altın madenine karşı ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ başladı: Tepkiler çığ gibi

Tarkan’dan Kaz Dağları tepkisi: Rant için yapılan doğa katliamlarına son verin

‘Kirazlı’ altın madeninden açıklama: Kaz Dağları’na ve Atikhisar Barajı’na uzakmış

Fazıl Say, Kaz Dağları’ndaki doğa katliamına dikkat çekmek için konser verecek

Çanakkale Belediyesi: Kaz Dağları’nda altını ayrıştırmak için siyanür kullanılacak, net!

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...