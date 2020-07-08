Orman zararlılarına karşı ‘komando böcek’ yetiştiriyorlar

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü orman zararlılarıyla mücadele etmeleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Thanasimus Formicarius’ adlı ‘komando böcekler’ yetiştireceğini açıkladı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Gökçebey’deki Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarı’nda, çevreye zarar vermeyen, biyolojik mücadelede etkin kullanılan 12 bin 500 böcek yetiştirilip çeşitli bölgelerdeki ormanlık alanlara bırakılacak.

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Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Bartın, Karabük ve Zonguldak ormanlarında, ağaçlara zarar veren göknar kabuk böceğiyle mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Komando böcek üretiminin her yıl yapıldığını belirten Beyazlı şöyle devam etti: “Ormanlar her yıl personelce taranır ve zararlı görüldüğü yerlere bu yırtıcı bırakılır. Zararlının popülasyonunu minimuma indirerek zararlarını ortadan kaldırıyoruz. Geçen yıl 14 bin üretim yapılarak ormanlara salındı. Saldığımız yırtıcılar, ormana, biyolojisine uygun şekilde yerleştirilerek tekrar üreyip, çok daha üst sayılara ulaşarak zararlı kabuk böceğiyle mücadelesini sürdürüyor.”

Beyazlı, çiftçilerin ormandan önemli gelir elde ettiğine işaret ederek, biyolojik mücadelenin önemli olduğunu da sözlerine ekledi.