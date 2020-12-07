Orman yangınlarından beridir gözükmüyordu: İşte dünyanın en ‘minik sıçanı’

Avustralya’nın Kanguru Adası’na özgü iki ‘minik’ cüce keseli sıçan ve diğer bazı küçük canlılar, orman yangınlarının yaşam alanlarını yok etmesinden bu yana ilk kez görüldü.

Fotoğraflar: Kangeroo Island Land for Wildlife

Tazmanya pigme keseli sıçanı, aynı zamanda küçük pigme keseli sıçan veya minik pigme keseli sıçan olarak da bilinir, dünyanın en küçük keseli sıçanıdır. Tazmanya’nın her yerinde bulunan küçük kemirgen, Avusturalya’da ilk defa 1964 yılında keşfedilmişti.

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Minik keseli sıçan geceleri aktiftir. Genellikle çalılık alanlarda veya orman çalılıklarında yaşar ve iyi bir tırmanıcıdır. Minik keseli sıçanlar, ağaç oyuklarında veya çürümüş tahtada kubbe benzeri yuvalar yapmak için ağaç kabuğu şeritleri kullanır, ancak yuvalarını kendi yavruları dışında diğer bireylerle paylaşmazlar.

Haziran 2019’da başlayarak 240 gün süren ve Avusturalya’nın birçok bölgesini etkisi altına alan, ülke tarihindeki en büyük orman yangınında, yaklaşık 8 milyon hektar alanı kapsayan, ağırlıklı olarak ülkenin güneydoğusunda 2500’den fazla bina kullanılmaz hale gelmiş, 28 kişinin ve 1,1 milyardan fazla hayvanın ölümüne neden olmuştu.