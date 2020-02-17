Orman yangınında öksüz kalan koala, oyuncak ayıyı annesi zannetti

Avustralya’daki orman yangınlarında annesini kaybeden yavru koala, kendisine verilen oyuncak ayıyı annesi zannederek sarıldı.

Yeni Güney Galler ve Victoria bölgelerindeki orman yangınlarında binlerce koala hayatını kaybetti. Annesini yangınlarda kaybeden bir yavru koala, hayvan severler tarafından koruma altına alındı.

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ABD’den bölgeye destek için gelen bir hayvansever çift, annesini kaybetmiş olan bir yavru koalaya sahip çıktı. Yavru koala kendisine verilen oyuncak ayıyı annesi zannederek sarıldı.

O anları kaydeden hayvansever çift görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İzleyenleri duygulandıran video, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

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Ocak ayının başlarında çıkan yangınlarda UNESCO Dünya Mirası Budj Bim Ulusal Park’ta 1000 hektardan fazla alan kül olmuştu.