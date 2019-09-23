Diken

Yaramazlara biraz batar!

Orman yaktığı iddiasıyla tutuklandı, ‘Ben bir şey yapmadım’ dedi

Pendik Kurtköy’deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A. ‘Orman yakmak’ ve ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ gerekçeleriyle tutuklandı. Şüpheli Y.A. bir basın mensubunun “Neden yaptınız?” sorusuna “Ben yapmadım ki bir şey” diye yanıt verdi. 

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre, Pendik Aydos Ormanı’nda 19 Eylül günü yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Y.A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra saat 15.00 sıralarında polis eşliğinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Şüpheli Y.A., bu sırada gazetecilerin “Neden yaptınız” sorusuna “Ben yapmadım ki bir şey” diye yanıt verdi.

Reklam

Pendik ilçesindeki ormanlık alanın evlere yakın bir bölümünde, 19 Eylül akşamı yangın çıkmış, çok büyümeden itfaiye tarafından söndürülmüştü. Olay yerine giden polis, Y.A. isimli şüpheliyi ormanın içinde, yangına 100 metre uzaklıkta gözaltına almıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul’daki Aydos ormanlarında yangın çıkarılması olayında terör bağlantısı tespit edildiğini söylemişti.

Aydos’taki yangın: Orman bakanı ‘Terör bağlantısı var’ dedi

SON HABERLER

Fransız ilaç devi ‘Zayıflama ilacı 2 bine yakın kişiyi öldürdü’ iddiasıyla mahkemede

Fransa’nın en büyük ilaç şirketlerinden Servier’in zayıflama ilacı olarak satılan Mediator adlı ilacın 2 bine yakın kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılandığı dava bugün başladı. The Guardian’da yer alan habere göre, Servier, Mediator adlı ilacın ölüme de yol açabilen yan etkilerini gizleyerek 2 bine yakın kişinin ölümü ve birçok kişinin de ömür boyu sakat kalmasına […]

TEM: Sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci hakkında terör soruşturması yok

İki yıldır Türkiye’de gazetecilik yapan ve sarı basın kartı verildikten sadece bir hafta sonra 17 Ocak 2019 tarihinde sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci Ans Boersma’nın avukatı Veysel Ok, “Sınır dışı kararı hukuka ve basın özgürlüğüne aykırıdır. Boersma hakkında ne Türkiye’de ne de Hollanda’da herhangi bir terör soruşturması yok” diye konuştu.

Polis tarafından öldürülen 395 kişinin ailesi AKP önüne gidiyor

Polisin ‘dur’ ihtarına uymadığı iddiasıyla 13 yılda 395 kişinin öldürüldüğünü vurgulayan Baran Tursun Vakfı Başkanı Mehmet Tursun, “Çocuklarımızı neden öldürdünüz?” diyerek, ‘adalet’ arayışlarını iktidar partisi önünde sürdüreceklerini söyledi.

Olmayan soruşturmadan tutuklama ve ‘Yargı Reformu’ paketi üzerine

Demirtaş’ın adının geçmediği dosya üzerinden Demirtaş’a yeniden tutuklama kararı verildi. Yani Demirtaş aslında tahliye olduğu bir suçlama nedeniyle, adının geçmediği başka bir dosya üzerinden tutuklanmış oldu. Aynı günlerde hükümet ‘yargı reformu’ paketi hazırlıklarını görücüye çıkardı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...