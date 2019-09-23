Orman yaktığı iddiasıyla tutuklandı, ‘Ben bir şey yapmadım’ dedi

Pendik Kurtköy’deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A. ‘Orman yakmak’ ve ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ gerekçeleriyle tutuklandı. Şüpheli Y.A. bir basın mensubunun “Neden yaptınız?” sorusuna “Ben yapmadım ki bir şey” diye yanıt verdi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre, Pendik Aydos Ormanı’nda 19 Eylül günü yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Y.A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra saat 15.00 sıralarında polis eşliğinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Şüpheli Y.A., bu sırada gazetecilerin “Neden yaptınız” sorusuna “Ben yapmadım ki bir şey” diye yanıt verdi.

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Pendik ilçesindeki ormanlık alanın evlere yakın bir bölümünde, 19 Eylül akşamı yangın çıkmış, çok büyümeden itfaiye tarafından söndürülmüştü. Olay yerine giden polis, Y.A. isimli şüpheliyi ormanın içinde, yangına 100 metre uzaklıkta gözaltına almıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul’daki Aydos ormanlarında yangın çıkarılması olayında terör bağlantısı tespit edildiğini söylemişti.