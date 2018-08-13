Orman müdürü söz verdi: Mudanya’da yanan orman ağaçlandırılacak

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 20 hektar alanı küle çeviren yangının ardından, zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılacağı bildirildi.

Geçen cumartesi yol kenarına atılan izmaritin neden olduğu tahmin edilen yangında yaklaşık 25 futbol sahasına denk gelen bir alanda karaçam ormanları yanmıştı. Alevler, yakındaki villalara sıçramasının hemen ardından kontrole alınarak söndürülmüştü.

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İki lüks evin çatısının zarar gördüğü yangında can kaybı olmazken, soğutma çalışmalarına halen devam ediliyor.

Yangının arazi rantı yüksek bir bölgede çıkması sabotaj ihtimalinin tartışılmasına neden olmuştu.

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Müdür söz verdi

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, soğutma çalışmalarının ardından ormanlıkta yanan ağaçları temizleyeceklerini söyledi.

Bölgeye Mudanya halkıyla fidan dikeceklerini kaydeden Akın şu bilgileri verdi: “Bölgede bulunan yanık ağaçları uzaklaştırdıktan sonra tespit yapıp çevreyi temizleyeceğiz. Burada özel bir proje uygulayacağız. Düşüncemiz 15-20 hektar olarak tahmin edilen bu alana yeniden ağaçlandırırken, saf kızıl çam ormanı olarak değil; bölgenin yüzde 20-25’ini yangına dayanıklı, görsel olarak da değeri yüksek yapraklı ağaçlar dikeceğiz. Yerleşim yerlerinin olduğu yerlerin çevresine olası yangında çabuk alev almayan, ıhlamur, çınar, incir ve erguvan gibi ağaçlar dikerek görsel kirlilik oluşturmadan bant oluşturacağız. Zarar gören diğer bölgeler ise yine saf kızılçam fidanları dikeceğiz. Dikim işlemine şubat-mart aylarında başlayacağız. Bölgenin temizlenmesine ise eylül-ekim aylarında başlamış olacağız.”

Alanın tamamen ağaçlandırılacağının sözünü veren Akın, ağaç dikilmemiş 1 metrekare alan kalmayacağını ifade etti.