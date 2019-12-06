Orman memurunu öldüren avcı, tutuklandı, ‘Yanlışlıkla oldu’ dedi

Samsun’un Terme ilçesinde, kendilerini ikaz etmek isteyen orman muhafaza memuru 56 yaşındaki Yüksel Berk’i, açtıkları ateş sonucu ölümüne neden olan avcı grubundakilerin kimliği belirlendi, yakalanan şüphelilerden ateş ettiği belirlenen bir zanlı tutuklanırken, diğer iki avcı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yüksel Berk. Fotoğraflar: DHA

Orman muhafaza memuru Yüksel Berk, dün 19:00 sıralarında ikaz etmek istediği avcı grubundan birinin açtığı ateş sonucu başına isabet eden mermi ile yaşamını yitirmişti. Olaydan sonra kaçan avcı grubunun yakalanması için jandarma çalışma başlatmıştı.

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Kaçan avcıların yakalanması için çalışma başlatan jandarmanın yaptığı çalışma sonunda şüphelilerin M.A, İ.T. ve E.T. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri üç avcıyı gece yarısı Karacalı mevkiindeki ormanlık alanda yakalayarak, gözaltına aldı.

Üç şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, Mahmut Aydoğdu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Emrah T. ve İrfan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahmut Aydoğdu’nun jandarmadaki ifadesinde, Yüksel Berk’in aniden karşısına çıktığını ve yanlışlıkla ateş açarak ölümüne neden olduğunu söylediği öğrenildi.

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Temmuz ayında emekli olacaktı

Öte yandan Yüksel Berk’in cenazesi, Terme ilçesi Tutluk Mahallesi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11’inci Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, Yüksel Berk’in ailesine taziye dileklerinde bulundu.

Yaşamını yitiren Berk’in, emeklilik hazırlığı yaptığı, Temmuz ayında da emekli olacağı ortaya çıktı. Berk’in yakın arkadaşı Nuri Doğru, üzüntü içinde olduklarını söyleyerek, “Gerçek bir avcı olsa ateş açmazdı. Muhtemelen kaçak avlanıyorlardı ve belgeleri yoktu. Eğer ihtara uysalar para cezasını öderler ve konu kapanırdı. Oğlu askere yeni gitmişti. Başımız sağ olsun” dedi.